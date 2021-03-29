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出差「上司半夜敲門1hr」！菜鳥妹淚提離職遭嗆：把妳抱床上征服

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲入職3天就遭到性騷擾。（示意圖／資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一外形靚麗的程姓女子日前剛入職一建築公司，擔任總經理特助。沒想到，3天後隨總經理出差，就遭到對方性騷擾，「半夜12點敲我房間的門，且堅持在外面待了1個多小時才走。」隔天，程女提離職，卻遭對方威脅稱，「再提，把妳抱床上征服了。」

程女表示，總經理是一名38歲左右的已婚男子，自從自己上班後，總經理經常讓自己幫他按摩肩膀，有時候還趁機摸自己的手，強行摟抱自己，好幾次總經理還想要把她拉到懷裡，帶到小房間裡面。

對於這種情況，程女第一時間表示拒絕，掙脫完以後就跑了出去。事後，經程女了解，總經理性騷擾女員工已經不是一次兩次了。另外，總經理讓程女招聘其他員工的時候，特意要那些相貌身高都上等的女孩。

後來，總經理讓程女陪他出差，兩人入住在酒店。夜晚12點的時候，總經理一直敲房門，讓程女開門。對此，程女非常害怕，沒有開門。

隔天，她為了自己的人身安全回到公司，就提出要離職，結果卻遭到總經理威脅。總經理竟稱，「妳敢再說辭職，我給妳抱到那屋的床上，是不是想讓我征服了，妳再說辭職，我真給妳抱床上。」

目前，女方已經報案，總經理已被警方帶走調查。

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