竹縣議員「祖墳釘樁」　廖大乙：被下降頭恐絕子絕孫...這招破解

記者唐詠絮／綜合報導

新竹縣議員邱振瑋的哥哥跌倒受重傷，他28日前往大崎墓園掃墓，發現祖墳被釘上木樁告示牌，民俗大師廖大乙說，這已經被下降頭了，絕對會禍延3代「絕子絕孫」，而且3個月內一定會出現狀況，不可不慎。

▲議員祖墳被釘告示牌，哥哥跌倒重傷。（圖／翻攝臉書／邱振瑋）

▲議員祖墳被釘告示牌，哥哥跌倒重傷。（圖／翻攝臉書／邱振瑋）

邱振瑋28日前往大崎墓園掃墓，發現所有人的墳墓都被釘上木樁告示牌，氣得發文痛批竹科管理局，明明開會時多次強調，徵收墳墓的告示牌、標示牌不得訂在墳墓上，只能用雙面膠、泡棉黏貼在祭台旁或圍牆上，竹科管理局也再三保證不會，沒想到對方竟然不按照協議進行。

▲民俗大師廖大乙說祖墳被釘木樁破解法。（圖／廖大乙提供）

廖大乙說，祖墳被釘上木樁，這是古代下降頭術之一，卻被行政單位輕忽，以為只要釘告示牌而已， 3個月內絕對會影響陽世家中男丁的身體狀況，嚴重的還會禍延3代。

廖大乙說，民間很忌諱墳墓被釘，從此男丁沒出路，就像2000年宋楚瑜的祖墳被釘上9支，從此斷絕總統路，還有高雄市長韓國瑜妻子祖墳被破壞等等，這都是會影響後代。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙強調，公墓骨灰櫃及樹葬等等，因為沒立碑，所以沒有這方面的問題，但有降法當然也會有破解法，首先由氣場強的人持圓鍬或鋤頭背面朝墳墓木樁旁敲3下，然後大喊「好事來歹勢去」、「一切障礙速速快跑離開」應該可以平安化解。

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