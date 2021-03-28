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鬱女與家人口角病發持刀欲自殘跳樓　台南警消全力勸阻合力送醫

▲周姓女子與父親因細故口角，憂鬱症發作持刀要自殘，並跑往2樓打算跳樓，六分局鹽埕所所長徐銘顁等人及時攔阻勸說，與救護人員合力將周女送往成大醫院就醫，化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲周姓女子與父親因細故口角，憂鬱症發作持刀要自殘，並跑往2樓打算跳樓，六分局鹽埕所所長徐銘顁等人及時攔阻勸說，與救護人員合力將周女送往成大醫院就醫，化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局3月26日深夜獲報，南區中華南路有家庭糾紛，警方到場發現係周姓女兒與父親因細故口角，憂鬱症發作持刀要自殘，並跑往2樓打算跳樓，員警見狀趕忙上樓阻擋，並苦口婆心勸阻，降低周女高漲情緒，最後與救護人員合力將周女送往成大醫院就醫，化解危機。

台南市警六分局鹽埕所3月26日深夜10時許獲報，南區中華南路二段有家庭糾紛，即刻趕往現場。周父向警方表示，因租屋問題與女兒發生口角，導致女兒憂鬱症發作持刀要自殘。

▲周姓女子與父親因細故口角，憂鬱症發作持刀要自殘，並跑往2樓打算跳樓，六分局鹽埕所所長徐銘顁等人及時攔阻勸說，與救護人員合力將周女送往成大醫院就醫，化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而周女一見警方到來，隨即拔腿跑向2樓，父親稱其女可能會從樓上跳下來，警方立刻追奔上樓，所幸在2樓將周女成功攔下，鹽埕所所長徐銘顁聞訊也立即趕到，與現場執勤員警向周女苦口婆心溝通，降低周女高漲之情緒，最後與119救護人員順利將周女戒護至成大醫院就醫。警方後續也通報台南市政府衛生局進行關懷。

六分局提醒民眾應尊重生命，自殺不能解決問題；身邊若有憂鬱、心情不佳之家人、朋友，應給予適度關心，以免憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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