小貨車過彎下交流道「失速翻滾」…對向賓士衰遭撞！2車驚險逃劫

記者陳羿妏、楊熾興／桃園報導

桃園內壢交流道匝道口昨（27日）下午3時許發生一起車禍，一輛小貨車疑似因轉彎下交流道時未減速，當場90度側翻滾到一旁，撞上正在停等紅燈的賓士轎車，造成賓士駕駛受輕傷，小貨車駕駛則無傷。至於詳細事發原因及肇事歸責，仍有待警方調查釐清。

▲小貨車轉彎下內壢交流道時失控翻覆，滾到一旁撞到停等紅燈的賓士。（圖／東森新聞，下同）

透過行車紀錄器影片可以看到，事發當時小貨車自左側欲超過前方車輛下交流道時，疑似車速過快，超越後下秒隨即翻車，讓正在停等紅燈的賓士車慘遭波及，且誇張的是，小貨車翻滾的瞬間，同時仍有1台轎車及1台機車經過，場面相當驚險。

對此，警方調查，27日下午3時41分，28歲吳姓男子駕駛小貨車由內壢交流道匝道往大江方向行駛時，疑似在轉彎處未減速，整輛車打滑翻覆，直接滾落到一旁中園路二段道路，與在中園路二段往桃圳路方向停等紅燈的賓士碰撞，造成駕駛簡姓男子受輕傷，吳男則無傷；警方經實施酒測後，確認駕駛無酒駕情事，也呼籲用路人行經彎道或路況不熟悉之路段均應減速慢行，以維護交通安全。

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