時尚青農校園分享　區塊鏈科技導入傳統農產：平凡中看見不平凡

▲魏瑞廷(後排中)到台東女中分享。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東女中日前邀請返鄉協助中務農，並透過學生時代所學之專長，單打獨鬥將台東在地池上米，以自有品牌「池上禾穀坊米之谷」外銷全球的青農魏瑞廷，為莘莘學子們進行講座，以「平凡中看見不平凡」為主題，透過自身經驗與歷練與在場青年學子們互動對談，經驗分享。盼能給學生們帶來一些啟發，激發出內在潛能，未來也能一同為台東家鄉努力奮鬥。

青農魏瑞廷今年39歲，是全球首位將區塊鏈科技導入傳統農產，並與合作夥伴奧丁丁集團共打造出一份值得全球信任的食品溯源履歷，擁有自然生態與農業長才，在將區塊鏈與IoT結合後，為在地農業開啟外銷新契機，不僅獲得救國團社會優秀青年，去年更榮獲Tatler雜誌亞洲新銳先鋒「未來領袖」的肯定，也是台灣入選28人中，唯一的台東人。

魏瑞廷在演講中分享，台東以農立縣，產出的農產品都是屬於國際水準的，為台東農業留才農業才有希望，特別是創新思維的導入，才能造就平凡中的不平凡，也鼓勵青年在學生時期就有機會進入職場體驗，透過實習認識不同領域的產業，從中找到第二興趣的職涯發展。

▲品嘗米飯最純粹的滋味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，勇於嘗試不要害怕失敗，唯有不斷的嘗試學習，才能讓你得到寶貴的經驗，邁向成功之路。套句網路年輕人說的話：「努力不一定不會成功，但不努力真的好輕鬆」，或許現階段的你只想輕鬆以對，這樣才能感覺開心，但未來面對整個大環境時，步入社會時也就不會這樣認為，因為努力真的是在為未來做準備，而且是青年學生們必須具備的宏觀，眼光放遠相信會讓大家有意想不到的收穫，當年魏瑞廷自己也沒想到可以用自己的力量翻轉傳統農業，但今天做到了，很慶幸當年堅持助理念與不斷的努力。

魏瑞廷更強調，由於跨領域、斜槓風潮已成新趨勢，他鼓勵學生自主跨域學習，發展多元專長，養成新的能力，找到自己的價值，此論點也獲得學生們的迴響。演講後魏瑞廷更帶來親手栽種的優質百米，不做多餘調味讓學子品嘗，學生們不顧形象大口「吃飯」，用舌尖來體會米飯最純粹的好滋味。

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