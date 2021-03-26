高通推中高階5G晶片Snapdragon 780G　小米11 Lite採用

▲高通推中高階5G晶片Snapdragon 780G。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）再推新款5G晶片Snapdragon 780G，是7系列最新產品，採三星5奈米製程，主攻中高階價格帶，預計2021年第2季上市。

此行動平台提供多種首見於7系列頂級體驗，CPU部分採8核心處理器；並搭載第六代高通AI引擎與高通Hexagon 770處理器，可達12 TOPs人工智慧運算效能，較前代產品提升2倍效能。

連線能力方面，Snapdragon 780G支援優化Snapdragon X53 5G數據機及射頻系統，6 GHz以下頻段下載峰值可達3.3 Gbps；且首度將旗艦5G晶片Snapdragon 888的Wi-Fi 6與藍牙音訊功能帶至7系

列產品中，包括Snapdragon Sound技術，連網速度最高可至3.6Gbps。

Snapdragon 780G是7系列中首款支援三組ISP的平台，可同步透過三台相機拍攝影像，利用HDR10+視訊拍攝功能，捕捉逾十億種色彩。

搭載 Snapdragon 780G 的商用裝置預計可於2021年第2季上市，小米11 Lite 5G版本手機將是首款採用的終端。