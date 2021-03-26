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台大宅王「討無分手炮」街砍女友47刀　脫內褲吻下體震驚全台

張彥文6年多前在北市街頭砍殺女友。（圖／報系資料照，下同）

▲張彥文6年多前在北市街頭砍殺女友。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

男子張彥文擁有台大土木碩士高學歷，畢業後在國際知名的安侯建業聯合會計師事務所擔任審計員，前途一片光明，誰知他不甘女友林佩真提分手，竟多次闖入女方住處，甚至逼迫「分手炮」。事後，張彥文要求復合遭拒，當街怒砍林佩真47刀，造成被害人當場慘死，行凶後還脫下死者內褲親吻下體，引發輿論譁然。

據了解，今年36歲的張彥文求學期間就讀北市介壽國中，畢業後考上師大附中資優班，再轉往建國中學普通班就讀，後來順利考取第一學府台灣大學，是標準的資優生，大學期間曾率系隊參加「台大我最宅」電玩比賽奪冠，又被封為「台大宅王」，畢業後進入安侯建業聯合會計師事務所任職，堪稱人生勝利組。

員警將死者遺體移往殯儀館。

▲員警將死者遺體移往殯儀館。

2013年11月期間，張彥文透過網路認識林佩真，2人隔年3月成為男女朋友，平時只要放假就會一起出遊，包括到平溪放天燈、到香港觀光，短短半年花費就超過50萬元。雖然男友看似體貼，但林女漸漸發現，張男的脾氣暴躁，除了會偷偷翻閱她的手機通聯、筆記本，試圖掌握其行蹤，甚至懷疑自己劈腿。

同年9月間，忍無可忍的林女提出分手，孰料張男不同意，不僅多次闖入租屋處，還強逼分手炮，嚇得她趕緊搬家；事隔數日，張彥文趁著林女上班途中堵人，要求對方復合，當場遭到拒絕，孰料他竟拿出預藏的鈦鋼刀，朝被害人瘋狂揮砍47刀致死，接著更脫下死者內褲，當街親吻女方下體，案件震驚社會。

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