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美股拉尾盤！道瓊收紅近200點　台積電ADR漲1.49%

▲▼美股,紐約證交所,華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲華爾街股市今天拉尾盤收漲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約25日綜合外電報導

華爾街股市今天拉尾盤收漲，投資人敲進可能在經濟復甦階段表現良好的個股，期盼今年美國經濟能以數十年來最強力道成長。台積電ADR漲1ㄓ、收110.45元。

道瓊工業指數上漲199.42點或0.62%，收在32619.48點。

標準普爾500指數上漲20.38點或0.52%，收在3909.52點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲15.79點或0.12%，收在12977.68點。

 
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