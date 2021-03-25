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19歲鮮肉女裝接客！「雄壯象徵」被摸遭打槍　怒搶3800元結局悲劇

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲女裝漢子接客被摸到「下體」，下秒硬搶3800元結局GG。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名19歲董姓男子2020年2月穿扮女裝，在台北萬華區中華路某銀行前閒晃，吸引了一名65歲羅姓男子上前搭訕，兩人聊天後隨即到旅館開房要親熱，不料羅男卻意外摸到他的下體，氣得立刻翻臉要離開，他卻趁隙拿利器攻擊羅男，並搶走對方3800元後逃離，但很快就被警方循線查獲。

根據判決書指出，董男2020年2月11日上午7時許穿扮女裝、戴上女用假髮，前往台北萬華中華路某銀行前閒晃，羅男路過時被他的「美貌吸引」隨即上前搭訕，提議一起前往的旅社飲酒聊天，他同意後，遂乘坐羅男的機車一起到新北市三重區某旅社開房間。

兩人進入房間後，羅男一邊與董男調情、一邊脫去兩人身上衣物，當他準備要進行性行為時，才摸到董男的雄壯下體，驚覺面前的「尤物」是男人，氣得馬上翻臉要離開。董男見狀突然發狠推倒羅男，並用利器割傷對方的左腳，接著搶走對方身上的3800元現金。

▲▼撿屍、站壁、妓女、性工作者、八大行業、酒醉。（圖/記者徐文彬攝）

▲董男推倒羅男，搶走3800元後逃離旅社。（圖／示意圖與當事人無關

羅男後來立刻報警，供稱2人是因為性交易發生糾紛，董男把錢拿走之後，他因為腳傷無法追上。董男出庭時則否認搶錢，強調兩人並沒有約好要發生性關係，3800元是他陪伴羅男4小時，讓羅男親熱摸身體的酬勞，只是對方硬要進行性行為，他才會推開對方逃跑，至於腳傷是羅男自踩煙灰缸導致。

新北地院法官表示，羅男發現董男是男性後，就表明不願付錢，加上董男也承認與羅男有約定，不過雙方「約定」的事情仍未完成，3800元是否為羅男支付的酬勞仍有疑點，董男卻趁羅男不備之際，拿了錢就逃離房間，審酌後依搶奪罪判處董男10月有期徒刑，全案可上訴，至於傷害部分另立傷害公訴罪偵辦。

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