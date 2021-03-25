癌末建中生尋妹！連戰子幫尋獲白骨屍　26年後一封信檢察官超激動

▲國中女成白骨屍，26年後一封信讓檢察官激動不已。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄，下同）



記者董美琪／綜合報導

若您知道當年發生甚麼事，請跟時任承辦檢察官聯絡！1994年台北縣（現為新北市）一名國三女生黃佩芬離奇失蹤10個月，就讀建中的哥哥黃國鎰罹患肝癌末期，躺在病床上的他，最後心願是祈求媒體與警方能幫忙找到妹妹，同學連勝武知道後，告訴時任行政院長的父親連戰，連戰指示全國警政單位協尋。沒想到最後發現木柵山區一具無名棄屍就是黃佩芬，而疑似兇手的同學父親，最後被判無罪，成為懸案，檢察官相當挫折。26年後（2020年），一名自稱也曾受害的女子，寄信並坦言自己差點跟黃佩芬一樣，讓時任檢察官激動不已。

就讀建中的黃國鎰，父親因車禍過世後，與媽媽、妹妹從北市搬到北縣居住，媽媽靠打零工養2子女，黃國鎰沒想到自己會罹患肝癌末期，為了讓媽媽能夠堅強活下去，誓言一定要找回妹妹，並拜託同班同學連勝武幫忙。

連勝武得知後，便告訴時任行政院長的父親連戰，同學黃國鎰的心願及家裡狀況。連戰聽聞後，決定要幫黃國鎰，並指示全國警政單位協尋。

警方調查，黃佩芬於1993年中秋節前失蹤，事發當天她與同學約去西門町溜冰，黃佩芬在朱姓同學爸爸開的花店門口等待，卻從此下落不明。

找人過程中，警方同時用全國警政系統比對失蹤者，發現黃女失蹤這段期間，有一具白骨、下身腐爛的女屍（被一名在木柵山區遛狗的民眾發現），特徵與黃女相似。最後經衣服比對，以及母親確認手錶是女兒等要件，確認找到黃佩芬。

法醫相驗死因，發現黃佩芬是遭人從後面扭斷脖子，再勒斃致死。警方初步認為朱姓同學的爸爸涉有重嫌，因為他不但是最後一個看到黃女的人，也對自己當天行蹤交代不清。

由於無名屍案發生已一年，生物跡證難找，專案小組回到黃女遭棄屍地點，尋找可能目擊者，果然遇到幾位民眾表示當時有看到很像黃女、朱男的少女與中年男子，甚至車子顏色都跟朱一樣。

員警推測，當時朱男在花店門口看到黃佩芬後，將人拐騙上車，並在車上殺害後棄屍山區，但朱堅稱自己沒有涉案。不過專案小組，在朱男車上找到的玻璃碎片，與黃女手錶碎片「並無不同」，便帶朱赴刑事局測謊，結果朱不但沒通過測謊，還開始與檢察官談2個條件，第一、檢察官保證不可以求處死刑，第二、不交代犯案動機過程。最後當然被拒絕。

檢察官本因有證人供詞等證據，以強姦殺人罪起訴，求處死刑。但法官認為屍體已無法採證是否遭強姦殺害，且證人沒有通過測謊，無法證明朱殺人，加上車上的玻璃碎片，到了法院又被推翻，從「並無不同」變成「有點差異」，最後判朱無罪。

朱步出法院時，比了勝利手勢，讓檢警相當挫折。案子雖然上訴到最高法院，仍被推翻，最終因證據不足，維持無罪判決，讓黃佩芬之死至今成謎，哥哥黃國鎰最後也病重過世。

不過根據《台灣啟示錄》節目2020年12月報導，26年後（2020年），當年承辦檢察官黃全祿收到一封信，一名Y小姐寫到「黃佩芬命案」，並表示當年是高中生的她，也認識朱男，對方曾經從背後勒住她的脖子，還說自己是海軍陸戰隊退伍，若不聽的話，就勒斷她的脖子，後面還有發生讓她不想回憶且難受的事情。

Y小姐提到，當年她幸運才沒有像黃佩芬一樣，但學校當時曾阻止她提供相關訊息給警方，加上自己當時只是一個高中生，非常害怕，也讓這個「案外案」藏了26年。

檢察官黃全錄收到這封信時，內心相當激動，坐在辦公室心情難以平復，因為在《台灣啟示錄》來報導採訪這件案子後，確立刻收到這封信，讓他對這巧合相當驚訝。主持人洪培翔也呼籲，如果有人知道當年發生的事情，請鼓起勇氣，與黃檢察官聯繫。

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