六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

▲清明節將屆，台南市六信高中餐旅群科將節慶文化融入課程，教學生製作創意潤餅，在傳統的食物中加入台南農特產品，讓餐飲課程可以很文青新穎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節將屆，台南市六信高中餐旅群科將節慶文化融入課程，教學生製作創意潤餅，在傳統的食物中加入台南農特產品，為推廣在地產業盡心力，更用唐代杜甫〈立春〉詩中所言「春日春盤細生菜」，為同學們說明潤餅的來源與緣由。讓餐飲課程可以很文青，也可以很新穎。

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為讓學生認識清明節，六信高中餐飲科教師將中餐課跨足語文、地理、觀光領域，設計出別出心裁的餐飲課程。校長黃振忠說，配合108課綱，餐飲科課程規畫富有多元性，在學生技術技能的養成基礎下，加之以觀光、產業發展為導向，再添人文情懷的涵養，如此除了能提升學生的就業能力，更能使學生對於周遭事物和傳統文化多一份體認與尊重。

潤餅的製作從潤餅皮開始，及餡料炒、煎、炸，都是由學生自行發想及設計，老師僅從旁協助。包潤餅時加上台南關廟特產鳳梨、炒香的胡麻、虱目魚等，形成口味有別於傳統的特色潤餅，另外，僑生班同學更將包好的潤餅炸的香脆，調上魚露、酸子、辣椒製作的醬汁，創作出結合自己國家與台灣的特色潤餅，更讓這節慶的食物增添異國風味。

參與的同學表示，從製作到品嚐這些特別又美味的潤餅，除了可以激發創意，更讓自己很有成就感！

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