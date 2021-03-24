越南、新加坡本土疫情趨緩　即起列入低感染風險國家

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，東帝汶近期本土疫情嚴峻，且首都帝利（Deli）以外地區亦報告多起群聚疫情，成擴散趨勢，即日起該國自中低風險國家移除。另越南本土疫情日漸趨緩，近2週以境外移入病例為大宗，新增本土病例皆是已隔離之密切接觸者；新加坡近2週僅報告2例本土病例，都是歷史感染個案，考量社區監測機制及量能，上述2國調整為低風險國家。

各國/地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。

中低感染風險國家/地區：柬埔寨、香港、模里西斯。

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▲各國感染風險級別列表 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心監測資料顯示，全球累計124,010,375例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國29,945,126例、巴西12,130,019例、印度11,686,796例、俄羅斯4,474,610例及法國4,313,073例為多；病例中2,741,329例死亡，以美國553,799例、巴西298,676例、墨西哥198,239例、印度160,166例及英國126,284例為多。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。