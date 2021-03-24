疫苗政策吸票有限？　納坦雅胡結盟盼六連任

▲以色列大選結果將於26日宣布，目前情勢緊張，左右派僵持不下。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

以色列大選於23日投票結束，現總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能成功保留多數議會席次，政治前途仍未知，但若能成功與右翼對手達成協議，還是有機會成為最終贏家。

選舉前期，以色列廣播公司民調預測，納坦雅胡與聯合黨將獲31至33席，而未來黨的阿提德（Yesh Atid）只會得到16至18席。最新統計卻產生變數，支持和反對納坦雅胡的席位數量不相上下，雙方都失去絕大優勢，僵持不下。

據《路透社》報導，僵硬局勢將看向民主黨主席貝內特（Naftali Bennett），雖為納坦雅胡前國防部長，但如今關係緊張，也曾企圖接替納坦雅胡位置，是否將同意結盟仍是未知數。貝內特表示，正在等待最終結果，「我只會做對以色列有利的決定。」

納坦雅胡競選中多次展現自己成功新冠疫苗政策，表示近50%民眾已完成2次接種，舉世無雙，但賄賂、欺詐和失信等腐敗指控，加上疫情前期處理不當，聲望與信譽都已受極大打擊，也造成對手表現比預期高。

這已是以色列2年中的第4次選舉，目前政治僵局預告漫長的聯盟談判，甚至可能引發5次大選。 大選結果預計在26日出爐，贏得代表席位政黨將訪問總統里夫林（Naftali Bennett），表明支持誰擔任總理，並展開為期6周的聯合政府談判。