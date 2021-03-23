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金管會祭「台產條款」！保單銷售額度若超限　最重罰600萬

▲金管會呼籲民眾不可用防疫保單來獲利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金管會宣佈，未來保單都要進行額度控管。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

為了強化保險業銷售限額的管控機制，金管會宣佈無論是目前架上的現售，或是未來新推出的保單都要做「額度控管」，只要達預警值或超限，需提出續行銷售的可行性分析，最快今年第 2 季上路。

保險局副局長王麗惠補充，未來保單銷售如果超限，會視情節輕重祭出處分，不僅可能處以60到600萬元的罰金，也可能依照保險法 149 條規定，採取管制性處份。

金管會今（23）日甫宣佈修正「保險商品銷售前程序作業準則」修法，便有外界將它稱為「台產條款」，讓人想起日前在市場掀起搶購的「防疫保單」，此保單由台灣產物保險公司所推出，因當時部桃醫院群聚染疫事件引爆搶購潮，後來因為銷量爆增超過風險胃納量，因此暫停收件。

金管會表示，此次修法主要重點如下：

第一，壽險商品在商品開發時、需評估風控機制有效性。

第二，增訂保險業在保單設計時應擬定銷售限額的預警和控管機制

第三，保單商品須有定價合理性分析，若有費率不適足，應研擬具體因應措施。

第四，保單銷售後也應檢是銷售額度的追蹤情況，若有達預警或超限，需即時提出續行銷售的可行性分析。

第五，需做再保險安排。

第六，保險業每年需定期向董事會提報保險商品銷售後，對公司財業務及清償能力影響的整體評估報告。

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