快訊／「飛行失事不可避免」　馮世寬：飛行員不知能不能回來但還是要去

記者陶本和／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨（22日）發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，而另名飛官上尉潘穎諄目前則是下落不明，生死未卜。對此，過去也是F-5E飛官的退輔會主委馮世寬23日受訪時難掩失落，他表示，飛行失事不可避免，但要努力防治，請國人都要想到他們的辛勞，給他們最大的祝福。

▲退輔會主委馮世寬出席三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）



馮世寬表示，他心裡非常難過，昨天正好穿了飛行外套到立法院備詢，想要展現的是，飛行員受到批評也會勇往直前，不知道能不能回來，但還是要去；至於昨天下午發生的事情，他非常難過，「飛行失事不可避免，但要努力防治」。

馮世寬表示，空軍做了準備，但天候、人為因素，會有這些事情發生，請國人都要想到他們的辛勞，給他們最大的祝福，希望他們飛行前可以準備、準備再準備。

馮世寬期許，希望戰力可以抵禦外侮，除了難過祈求平安外，國人也要給他們最大祝福，飛行前做好準備，保護好自己，國防也都要靠空軍。

其他人也看了這些新聞...

►2架F-5E擦撞釀1死1失蹤 空軍司令部：懇請國人祈福集氣

►2架F-5E調整隊形擦撞 空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

►羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m



更多熱門新聞...

►2架失事F-5E機務情況曝光 109年6月、12月分別完成週檢

►F-5E再出事！羅尚樺殉職 朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

►F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外 飛機失事8筆、2戰車翻車

►振興一下我們的美麗