疫苗到貨了！　歐洲有望7月中達「群體免疫」

▲全歐有可能於7月14日前達成群體免疫。（圖／路透社）



文／中央社

歐洲原本龜速的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打進度預料會隨著疫苗陸續到貨而加快，官員表示，全歐有可能於7月14日前達成群體免疫。

歐盟負責內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）告訴法國電視一台（TF1）：「讓我們抓一個象徵性的日子：7月14日，整個歐洲有可能達成群體免疫。」

「我們在做最後衝刺，因為我們知道，要打敗疫情只有一個方法，就是施打疫苗，而疫苗正陸續到來。」

布勒東表達樂觀前景的同時，歐洲有多國因確診病例激增而重施防疫管制。

法國逾1/3人口重回疫情封鎖；德國、荷蘭阿姆斯特丹、保加利亞和瑞士的民眾，本週末則走上街頭，表達對疫情未獲控制的挫折與憤怒。

另外，歐洲目前力抗第3波疫情之際，疫苗施打作業也因數國暫停施打有血栓疑慮的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗而更為複雜。

而在歐洲藥品管理局（EMA）認定AZ疫苗「安全且有效」之後，多國已恢復施打。

但阿斯特捷利康承諾於第一季供應給歐洲的9000萬劑AZ疫苗，目前只配送了30%。

布勒東說，他有信心，更多疫苗會很快到貨，預期3月到6月間會有3億到3.5億劑，且現在有55工廠在歐洲製造疫苗。

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