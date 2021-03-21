快遞取貨要拍照！手扶欄杆「翹屁股」露S曲線　萬人跪了：好時尚

▲郵差送信。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡網路購物，可以宅配到家快速又方便，收貨時外送員都會遞上一張紙，要簽名以示收到貨物，近日，網路上就瘋傳一組照片，泰國的外送員不用簽名，而是用拍照的方式確認收貨，泰國民眾拿著包裹，把自己當作是模特兒，擺出各種撩人的姿態，仿佛在拍寫真集一樣，照片曝光後，網友們全笑翻。

臉書粉絲專頁「泰國清邁象」貼出一系列的照片，「現在外送系統到貨都需要拍照證明，所以東南亞民眾都很配合，台灣也要加油唷」。只見照片中，一名母親一手拿著包裹，一手握著門把，將腳抬起，眼神相當有戲。

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現在外送系統到貨都需要拍證明 所以東南亞民眾都很配合 台灣也要加油唷 ======================= 快加入社團掌握第一手代購資訊 https://www.facebook.com/groups/403951513269788 由泰國清邁象發佈於 2021年3月19日 星期五

還有女子扶著欄杆翹屁股，展現完美的S曲線，搭配上回眸一笑的表情，不說的話，還以為在外拍。其中一名男子為了領包裹要拍照還盛裝打扮，穿著粉紅色蓬蓬裙，一手各拿一份包裹，擺出氣勢凌人的樣子，看起來有模有樣。

照片曝光後，引起許多網友討論，「這個恥力要點到最滿吧」、「要多時尚我就問」、「其實我真的很喜歡泰國人，覺得他們很有幽默感」、「感覺快遞小哥蠻為難的耶」、「台灣警衛表示：別搞我好嗎」、「動作表情都很到位」、「姿勢一定要擺得這麼撫媚就是了」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象）

留言中也出現海外粉絲表示，「馬來西亞也是一樣，最近我取快遞都被要求拍照，下次我要穿漂亮一點取快遞了」、「讓我解釋一下，因為疫情原因不得接觸是一個原因，還有一個原因是，大部分郵局包裹太多，會請司機幫忙送，但他們沒有掃描儀可以即時更新系統，又不想給客戶投訴說沒收到，所以才會有這樣拍照的情況出現」。