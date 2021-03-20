第18屆SBL超級籃球聯賽-桃園場例賽　即日起至4／4開打

▲市長鄭文燦市長主持開球儀式。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第18屆SBL超級籃球聯賽-桃園場例行賽，3月20日至4月4日在桃園市立體育館開打，共計20場精彩球賽，今年以「Fight Back」作為核心精神，象徵球員們經過數月準備及努力，將重返戰場，不論面對多少困難，都能夠全力出擊戰勝一切挑戰，歡迎喜愛籃球的廣大球迷來桃園觀賞精彩賽事。

▲第18屆SBL超級籃球聯賽，桃園場開打。（圖／體育局提供）



市府體育局指出，首場賽事由桃園璞園與裕隆納智捷進行對戰，由市長鄭文燦市長主持開球儀式，中華民國籃球協會理事長謝典林等人士亦出席力挺，帶領熱情的市民朋友為主場球隊加油打氣，並期許桃園市成為籃球選手的搖籃，為台灣籃球運動注入新能量。

鄭文燦市長表示，璞園建築團隊多年來與市府共同合作支持籃球運動，今年市府延續與璞園冠名合作成立「桃園璞園建築籃球隊」征戰超級籃球聯賽(SBL)，也同時合作成立「桃園領航猿」參加台灣職業籃球聯盟(P.LEAGUE+)，璞園建築團隊是唯一跨足SBL及P.LEAGUE+成立兩支球隊的團隊，展現對我國籃球的高度支持，祝福「桃園璞園建築籃球隊」的年輕球風持續萌芽茁壯，將勝利留在桃園。

第18屆SBL桃園場例行賽門票，市民朋友可透過年代售票網站四大超商機台進行購票，一同進場觀賽展現「桃園挺璞園」的精神，力挺璞園Fight Back！另為因應中央疫情指揮中心相關規定，避免群聚感染等風險，球迷朋友進入比賽場地請配合實聯制 (可採QR Code登錄或現場填寫問卷)、量測體溫及酒精消毒，並請於觀賽期間全程戴口罩及保持社交距離。

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