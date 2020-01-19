寒士吃飽桃園場席開210桌　弱勢民眾年前感受社會關懷

▲寒士吃飽桃園場席開210桌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第30屆寒士吃飽30」桃園場活動19日在桃園市小檜溪空地舉辦，席開210桌。市長鄭文燦致詞時表示，寒士吃飽活動已邁入第30個年頭，從最初發放便當，到現在全台同步席開4,070桌，宴請社會上需要幫助的人，相當不容易，感謝人安、創世及華山基金會，與所有志工、贊助單位，一同寫下台灣愛心奇蹟。

▲鄭文燦說，寒士吃飽活動寫下台灣愛心奇蹟。（圖／市府提供，下同）

▲寒士吃飽桃園場席開210桌。

鄭文燦指出，由人安社會福利慈善事業基金會舉辦的「第30屆寒士吃飽30」活動，全台19日共有16場尾牙活動同步舉辦，桃園席開210桌，每桌共有10道美味餐餚，邀請中低收、街友、獨居老人、單親媽媽等弱勢族群，提前感受過年溫馨團圓的氣氛。

基金會也致贈每位寒士紅包500元，雖然今天天氣比較寒冷，但良好的人際互動可以帶來溫暖，驅走寒冷，未來市府也將持續與民間團體合作，讓社會資源發揮最大效益，打造更完善的社會救助網絡。

現場出席者包括市議員陳美梅、市府社會局長鄭貴華、桃園區長陳玉明、人安基金會桃園平安站站長陳志偉、創世基金會桃園分院院長陳舒婷、華山基金會桃園市市站長賴瑩潔等。

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