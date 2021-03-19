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319槍擊案17年　陳水扁嘆「槍傷烙印依舊」：又有誰能還我公道？

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2004年3月19日下午時任政府總統陳水扁、呂秀蓮在台南市金華路掃街拜票時，遭人開槍而受傷，相當程度影響隔日的總統大選選情，事隔17年，外界對於事發經過及後續處理仍有種種質疑。陳水扁19日晚間透過臉書「陳水扁新勇哥物語」重提他當時遭逢槍擊，並喊話，17年過去了，肚臍下的槍傷烙印依舊，又有誰能還阿扁公道？

駐日代表謝長廷則在臉書描述案發後當晚，身在高雄的他很快就趕到醫院探視，聽陳水扁描述和說明，感覺一切都很正常，「但時間真的是太敏感了，而且子彈性又恰巧只擦過肚皮」。

「一下子謠言四起，在海內外傳播，消息來源有醫院護士，有知情人士、有犯罪專家⋯，都指向阿扁是自導自演，還有子彈門專書問世，阿扁指示調查，疑似凶手自殺，查不出進一步結果，但很多人不信，理由是阿扁怎麼會查自導自演？簡單想也有道理，就這樣拖了4年，又是總統選舉。」

謝長廷繼續說，陳水扁當時已經陷入貪污泥沼，很多人說換黨執政，才能查出319真相，馬英九當選總統了，任命黃世銘為檢察長，統括特偵組，應該是最可能查出陳水扁作弊的，但執政8年也沒有查出什麼，倒是涉入政爭洩密，過去言之鑿鑿的子彈門信徒，也沒人有表示歉意或澄清說明。

謝長廷表示，現在總統蔡英文執政，特偵組已經廢除，雖然還有人硬扯上跟319有關，但民主政治的好處就是，政權不斷輪替，大家都有機會執政調查，自己查不出來，再質疑別人調查不利，聲音就微弱了。

▼陳水扁19日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／水扁新勇哥物語）

▼陳水扁19日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／水扁新勇哥物語）

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