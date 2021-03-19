1.5公頃「雲門劇場草地派對」免費玩！戶外表演、市集週末登場

▲雲門劇場將舉行草地派對。（圖／雲門劇場提供）

記者林育綾／綜合報導

位於新北市淡水區的「雲門劇場」將於本週末3月20日、21日舉行擴大升級版「雲門劇場草地派對」，囊括劇場展演、親子體驗工作坊、餐車和職人市集、馬戲演出等，集結成全新週末生活提案，民眾可免費參與，同時能遠眺觀音山與淡水河美景，感受「藝術就在生活中」，未來也會在9月、11月舉行。

雲門表示，2021年在藝術總監鄭宗龍「扎根台灣」的目標下，致力於透過多元展演，拉近在地民眾與藝術的距離。團隊特別將去年「金色草地音樂派對」擴大升級成「雲門劇場草地派對」，週末2天從早上11點至下午6點，在占地1.5公頃的雲門劇場園區舉行。

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劇場內由Trio Zilia三重奏帶來《動物醫生的煩惱》家庭音樂會，三位音樂家媽咪特別為3歲以上親子，設計共賞的節目演出，演出票券於去（2020）年底一開賣即秒殺售罄。

▲FOCA福爾摩沙馬戲團《拼圖》戶外快閃演出。（圖／雲門劇場提供）

而戶外階梯廣場，則邀請成軍10週年、征戰國內外藝術節的FOCA福爾摩沙馬戲團，演出經典街頭節目《拼圖》。演出者巧妙的利用木箱，以翻滾、倒立和疊羅漢等技巧，大展馬戲身手。

還有醞釀3年，即將在今年正式推出的新作《嘛係人》片段搶先看，是一部關於馬戲表演者的馬戲作品，揉合雜耍、特技舞蹈、大環等不同項目，不僅能近距離欣賞令人屏息的高超技巧，更能細細品味表演者的身體語彙。

▲FOCA福爾摩沙馬戲團「安捏嘛係」身體課。（圖／雲門劇場提供）

草地派對日也規畫一連串手作體驗與工作坊，邀請2020年入圍台新藝術獎的圓劇團導演林正宗，帶來「『馬戲』的遊戲派對」，以「動物」元素為主題，利用生活日常的物件，透過馬戲雜耍的變形與組合，讓人人都能像馬戲藝術家一樣，擁有超現實的想像與發明。

另外在視野絕佳、遠眺山海河景的「雲門日光平台」，則由雲門舞蹈教室為3到8歲的孩童安排戶外親子律動派對；偶戲劇團飛人集社也將帶來「光影工作坊」，藉由親子共同手作，讓家長與孩子一起製作行動皮影戲台，創造專屬角色；而「過手職人市集」與餐車將全天候提供服務。

雲門劇場今年共規劃3場「雲門劇場草地派對」，分別在3月、9月、11月舉辦，每場活動內容和主題皆有不同，適合各種年齡層。本週末即將到來的春季草地派對，以「動物、親子」為主題貫穿整場活動，期待參與者發現「藝術其實就在生活裡」。

▲雲門劇場草地派對。（圖／雲門劇場提供）

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