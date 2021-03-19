半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中「活活蒸死」　家人深信驅魔治病

▲女子被活活蒸死。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省廣元市漁龍村幾年前曾發生一起令人毛骨悚然的命案。當地一李姓人妻得病多年，可是一直沒有治癒。家人覺得奇怪，認為可能是身上有髒東西，就花錢請了驅魔大師。沒想到，神棍竟然稱，需要把女子放在木桶上蒸，才能把身體的邪靈殺死。

據《法制日報》報導，2016年2月27日晚，在四川省廣元市漁龍村突然響起了淒厲的喊叫聲。

村民紛紛出門來看，循著聲音到了李姓男子家，只見屋內有一個大木桶，桶下面有柴火在燒。一名樊姓「巫師」和另一胡姓「巫師」在木桶旁邊走來走去，口中念念有詞。村民認真一看，發現那淒厲的喊聲就是從木桶里傳出來的。

原來，桶內就是李女，她患病幾年了，接人想了很多辦法都沒有治好。兩名自稱開了天眼的「巫師」被家人重金聘請，來給她驅魔治病。

目擊村民表述，當時做法地是一菜地，四周插著燃燒未盡的香蠟紙錢，菜地中央放著一台自製的蒸人設施，「大鐵爐上放著裝有水的大鐵鍋，鐵鍋上放著大木桶。」

▲木桶裡面還有紅紅的血跡。（圖／翻攝自中新網）

「她就是坐在這木桶里被蒸死的，當時我是聽到她那痛苦的哭喊聲趕來的，她患病幾年了，想了很多辦法都沒有治好，沒有想到他們會用這種辦法來治病，」據村民劉軍難以置信表示。

劉軍進一步歎氣表示，當時他和村民聽到李女痛苦大叫，馬上讓正在施法的「巫師」趕快放人出來，否則要出人命。不料，「巫師」卻說那哭聲不是李女發出的，而是纏在她身上的魔鬼受了他們的法術在叫，並稱再堅持一會兒就可以驅走魔鬼了。

村民們怕出事，最終還是強行將痛苦掙扎的李女救了出來，可是馬上發現她臉色烏青，根本無法站立。村民們便分頭開始緊急救援，一部分人去尋找醫生，一部分人扶她進屋休息照料。遺憾的是，李女被村民們救出後不久便失去了生命體徵，經趕來的醫務人員搶救無效死亡。