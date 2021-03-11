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華碩ROG Phone 5系列首度兩色、三款同推！五大功能完整介紹

▲華碩ROG Phone 5 的五大特色介紹。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩正式發表旗下第 4 代電競手機 ROG Phone 5 ，首度推出三種版本，都是搭載目前最頂規的高通S888 行動平台，一般版本也首度推出黑、白兩色，ROG Phone 5 Pro 版本儲存空間加倍、設計上也更俐落，另外先前傳出全球首款 18GB RAM 手機，正式定名為 ROG Phone 5 Ultimate 玩家限定版本。

▲華碩ROG Phone 5 今年首度以系列推出，一共有一般版本、Pro 版本跟玩家限定版。（圖／記者洪聖壹攝）

三星AMOLED面板

ROG Phone 5 大小為 173X77X10mm，重量 237 克，一般版本外觀最顯著的就是機身背後可以看到 ROG 敗家之眼的點陣圖案，證實之前傳出的外觀屬實，不過這個點陣圖案並非跟華碩 G14 西風之神的 AniMe Matrix 技術，只有視覺上的相似，技術原理不盡相同，但是玩家還是可以在遊戲中心為點陣圖案進行顯示燈效的變化，華碩希望透過這樣的設計，讓 ROG 粉絲有種「產品連貫」的感受。

▲華碩ROG Phone 5點陣燈效與西風之神做了一個視覺上的連貫。（圖／記者洪聖壹攝）

翻開手機正面，這次三個版本都是配備採用大猩猩最新的康寧玻璃，相較上一代提升 1.5 倍抗摔、2 倍耐刮，覆蓋的是三星 6.78 吋 AMOLED 面板，解析度為 2448X1080，不過最高畫面更新率可以到 144Hz/1ms，觸控延遲率達 24.3 ms（144Hz），在同樣是 120Hz 的畫面更新率的前提下，ROG Phone 5 的觸控反應達到 31.1 ms，比三星Galaxy S21 Ultra 的 44.4 ms 快上許多，這對於喜歡玩即時戰略遊戲或者射擊類遊戲的玩家，將可以感受到明顯的差異。

▲華碩ROG Phone 5配備6.78 吋三星 AMOLED 面板，畫面更新率提升到 144Hz。（圖／記者洪聖壹攝）

二、雙正出音、3.5mm耳機孔回歸

音效是我認為 ROG Phone 5 系列相較於上一代手機顯著提升的重點之一。

首先，華碩 ROG Phone 使用的是雙前置揚聲器設計，音箱大小從原本的 0.9cc 提升到 1.2cc，比上一代多了 35% 的音箱空間，讓聲音輸出更大聲、聽到聲音更完整。

其中這一次華碩又讓 3.5mm 耳機孔回歸，根據華碩ROG Team回應，開發 ROG Phone 系列時，考量到重度玩家即時聽到遊戲中的一舉一動，團隊一直是希望保留 3.5mm 耳機孔，而上一代 ROG Phone 3 在開發時，因為高通 S865 是採用外置音效處理器的設計，所以才移除，這一代會保留的原因正是在於高通 Snapdragon 888 又改為讓音效處理器內建的型態，因此才將耳機孔放回來。

▲華碩ROG Phone 5全系列都有 3.5mm 耳機孔、支援 65W 有線充電。（圖／記者洪聖壹攝）

這耳機音效除了高通原廠的 AptX 調校以及提供 Hi-Res 高保真音效技術之外，華碩還跟瑞典廠商 DIRAC 合作設計了音效魔術師，甚至透過演算的方式消除類比雜訊、並且擴大音場，同時華碩 ROG 首次增加了以往只會出現在電腦的 ESS DAC 處理技術，加入耳機輸出，搭配「音效魔術師」軟體，讓聲音不管是輸出音質、失真比、訊噪比都做了強化，雖然說起來很複雜，但對玩家來說，只是一個聽音樂的動作，就能成為該款手機最大亮點之一。

▲首度將 ESS 音效控制模組加入 3.5mm 耳機孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲提供音效魔術師給玩家自行調整。（圖／記者洪聖壹攝）

三、6000 mAh電池與 65W 快充

華碩 ROG Phone 5 的電池容量為 6000mAh，但其實跟 OPPO 快充解決方案一樣，是採用 3000+3000 的雙電池設計，藉此達成 65W 有線快充，讓手機在 30 分鐘內，可以讓手機電力達到 4400 mAh，大約 60%～70% 的電力，這個電力等於三星 Galaxy S21 的總電量。

此外，由這次改用 MMT 電池架構，讓這次即使是 65W 快充，在充電超過 10 分鐘之後，溫度到 37 度，就會開始下降，不會造成溫度過熱的情況。

在電池軟體設計上，也是記者認為一大亮點，這次除了跟 iPhone、Pixel 手機同樣讓手機在接近 100% 的時候藉由慢速充電來提升電池壽命之外，還多了Bypass Charging 功能，這個功能可以讓玩家在一邊充電、一邊玩遊戲時，充電線是直接對手機充電，而不是讓電池一直處於充放電的狀態，造成可能過熱的疑慮而影響遊戲體驗。

另外還有排程充電（Scheduled Charging），以及自定義瓦數（Charging upper limit），前者可以自己設定手機要什麼時候才開始充電，後者可以自訂手機要使用 65W 快充、18W 快充，還是 10W 一般充電。

▲可以自行設定排程充電。（圖／記者洪聖壹攝）

高通S888 與效能模式

華碩 ROG Phone 5 搭載高通Snapdragon 888行動平台，華碩聲稱安兔兔跑分可達 74 萬分，記者實測 Geekbench 5 跑分，CPU 單核 1125、多核 3688，一般運算效能達到 4684，都是很不錯的表現。

在遊戲軟硬體整合方面，華碩ROG的遊戲中心到了這一代版本又做了全新改版，提供 X Plus 模式、X 模式、動態效能模式、超長續航模式、進階（電競）模式等模式，可以讓玩家可以一鍵調整顯示畫面更新率、CPU輸出、觸控採樣率跟網路等設定，達到不同生活情境之下的遊戲體驗，以電競模式為例，開啟電競模式的話，手機會關閉許多容易大量消耗手機電力與運算能力的應用程式、全開 CPU 效能、同時開啟 Bypass Charging 功能，藉此讓手機全力支援讓玩家玩遊戲。

此外，跟上一代一樣，華碩提供了遊戲精靈跟核心解放功能，前者讓玩家自行依照遊戲需求設定手機，後者則可以調整手機 CPU、GPU，跟往年一樣，華碩會不定期的在 ROG 論壇上提供不同模式的調整結果給玩家參考。

記者認為這方面是華碩 ROG Phone 5 跟其他手機不同的地方，也是開發團隊可以持續跟玩家連結的地方，對於日後的手機開發上會更貼近消費者。

四、散熱

華碩 ROG Phone 5 的機版內部設計跟往年不同，特別讓電池在兩邊、CPU 在中間，因此當玩家在玩遊戲時，雖然 CPU 會發燙，但是雙手握持的地方溫度會比較低。

華碩還針對酷冷風扇做了重新設計，要知道酷冷風扇的原意就是要讓 CPU 降溫，這一代酷冷風扇的出風跟入風的風流一致，並且讓風扇軸心在 CPU 的正上方。華碩內部實測數據指出，可以有效降低機身 15 度、降低 CPU 10 度，這樣的設計可以讓手機在玩對 CPU、GPU 運算有重度需求的遊戲得到一個效能的解放。

記者還發現新一代酷冷風扇機身附帶一個小腳架跟耳機孔，還有一個敗家之眼的 logo，算是額外貼心設計。另外，根據華碩原廠回應，酷冷風扇原本就是需要選購的配件，只有針對台灣市場是隨著原廠盒裝隨附。

五、配件與燈效

華碩這次推出多款週邊配件，包括 ROG 遊戲手把、可以搭配不同的電競搖桿的ROG Clip、新一代酷冷風扇、AERO 手機殼、炫光智慧保護殼、ROG CETRA II USB-C 耳機、ROG STRIX GO 藍牙耳罩式耳機。根據官方回應，這一代 ROG Phone 5 並不支援上一代的雙螢幕配件與桌機傳輸配件，這主要是因為傳輸孔位規格設計不同。

另外，新款ROG STRIX GO 的藍牙耳罩式耳機，它某方面可以看成是對蘋果 AirPods Max 的回應，機殼加入 ROG 敗家之眼 logo，支援 ANC 主動降噪、高通 aptX 音訊技術、 45 小時續航力與 AI 降噪麥克風，著重透過無線的方式以更清晰的聲音跟隊友溝通，但是同樣都是藍牙 5.0 傳輸，並且可以快速跟 ROG Phone 5 完成配對，實際配戴起來在頭帶跟耳罩都能夠帶來舒適的反饋，機身重量也不重。

▲▼全新的ROG STRIX GO 的藍牙耳罩式耳機，它某方面可以看成是對蘋果 AirPods Max 的回應。（圖／記者洪聖壹攝）

ROG Phone 5 共有三種版本，一般版本的敗家之眼燈效可以隨意更換不同顏色。

ROG Phone 5 Pro 的燈效是彩色的，而且玩家可以自己把自己喜歡的圖騰、名字打上去做更換。

▲▼ROG Phone 5 Pro 原裝內容與彩色燈效。（圖／記者洪聖壹攝）

至於 ROG Phone 5 Ultimate 的燈效是黑白的，同樣可以進行客製化更換。

▲▼Ultimate 版本多了一對 Air-Trigger，另外燈效是黑白的。（圖／記者洪聖壹攝）

小彩蛋：玩家限定版與玩家限定大禮包

ROG Phone 5 Ultimate 只有白色款，它是全球第一款高通 S888+18GB 的頂規手機，機身下方還多了一對超音波觸控件，搭配散熱風扇，玩家最多可以使用 8 隻手指操作遊戲。

▲玩家限定版可以客製自己的隊名、姓名。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，因為這是華碩第一次針對玩家設計專屬手機，因此針對這款限定款提供了所謂「玩家大禮包」，裡頭有棒球帽、撲克牌、積木、毛巾、徽章等等。

▲玩家限定版所附贈的專屬大禮包。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：遊戲人的最佳選擇

記者會後詢問華碩產品經理 Kevin，他認為 ROG Phone 5 當中最吸引他的地方有兩個，一個是手機的混色設計，選擇一般版本的玩家可以自己調配出屬於自己的顏色，選擇 Pro 或者 Ultimate 版本的玩家則是可以客製自己的圖案、隊名或者姓名。另一個功能是遊戲UI，玩家可以很自由因應自己喜歡玩的遊戲調配出最佳使用情境，甚至就連一顆熱鍵（hot-key）也都能調整到自己想要的位置。

在以往談華碩手機，記者自己相當喜歡 PadPhone 系列，它是真的按照使用需求讓手機瞬間變成平板，時至今日，在手機百家爭鳴的時代，華碩 ROG Phone 系列手機同樣取用了高通S888，但卻可以透過客製軟體的形式，做出跟過去黑鯊、紅魔、雷蛇不同風格的電競手機，同時還能夠在效能、省電等各方面，有條件的超越各家品牌「旗艦機」，與玩家在同一個角度去看待遊戲市場，設計出符合該市場的產品，與其說是一支手機，不如說是一個具備高度相容性的遊戲必備工具。

在 ROG Phone 發展歷程中，記者認為第一代產品雖然有吸引人，但是產品跟市面上手機沒有太多差異化。第二代產品則是周邊配件實在太多，加上手機本身過熱問題還是沒有獲得有效解決。第三代產品則是受限晶片出貨量問題。到了這一代產品雖然電池容量跟拍照規格都跟 ROG Phone 3 相同，手機規格也跟三星Galaxy S21 Ultra 相差不遠，不過因為軟硬體整合的關係，讓 ROG Phone 5 成為遊戲市場的必備手機，身為台灣品牌，在這麼競爭下能有這樣的發展，尤其難得。

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