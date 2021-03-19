史上最強陪嫁丫鬟！她逆襲扶正變皇后　還差點「掌管一國大權」

▲南唐一名丫環人生際遇彷彿連續劇真實上演。（圖／翻攝自百度）

實習記者閔文昱／綜合報導

歷史記載中，許多丫鬟的命運都十分淒涼，有些丫鬟甚至會受到主人虐待或被主人賣掉，但在南唐時期，卻有一名陪嫁丫鬟能夠從谷底翻身，一路逆襲成為皇后，人生際遇彷彿連續劇真實上演，她就是南唐烈祖李昇的皇后宋福金。

根據歷史記載，宋福金從小在戰亂中長大，後來因與家人走散而流浪到昇州，並被刺史王戎收留，當時的她也就順勢成為了王府千金的貼身丫鬟，2人不僅相處融洽，還會一起學習各項才藝，漸漸的感情也就形同姐妹一般，並一路長大成人。

後來，王家千金和宋福金也到了適婚年齡，於是王戎就把女兒嫁給了吳國大臣徐溫的養子徐知誥，並讓宋福金繼續當女兒的貼身丫鬟一起嫁到了徐家，因此2人也開始了全新的生活，然而在結婚的幾年後，王家千金卻一直都沒有懷上孩子，心急的他們最後只能讓宋福金成為徐知誥的小妾，並為他生下了一個兒子徐景通。

▲宋福金生下兒子後地位開始逐漸攀升。（圖／翻攝自百度）

隨著宋福金為徐知誥生下了一個兒子，地位也開始逐漸攀升，家中的許多大小事也開始由她處理，反觀失寵的王小姐則因開始被冷落，而變得鬱鬱寡歡，之後就因病去世了，宋福金也就這樣被徐知誥扶為自己的正室，而不久之後，徐溫也跟著去世，徐知誥繼承就這樣繼承了他的權位。

繼位後的徐知誥因不甘只擔任朝廷中的權臣，於是在仕途上不斷的升遷，甚至幾次出兵打仗都是大獲全勝，因此也漸漸地成為了控制南吳政權的重臣，最後在人民的推舉下登基稱帝，並建立了南唐政權，他也恢復原本的姓氏李，並改名昇，而宋福金也就這樣成為了一國皇后，甚至在李昇死後還有不少人建議她垂簾聽政，但都被拒絕，於是，朝政大權全部歸於兒子李璟，宋福金被尊為太后，死後則和李昇合葬，諡號元敬皇后。

▲宋福金有旺夫命，不僅自己從丫鬟逆襲成為正妻，就連丈夫也逆襲成為了皇帝。（圖／翻攝自YouTube／FU ZHANG）