　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

史上最強陪嫁丫鬟！她逆襲扶正變皇后　還差點「掌管一國大權」

▲▼ 0

▲南唐一名丫環人生際遇彷彿連續劇真實上演。（圖／翻攝自百度）

實習記者閔文昱／綜合報導

歷史記載中，許多丫鬟的命運都十分淒涼，有些丫鬟甚至會受到主人虐待或被主人賣掉，但在南唐時期，卻有一名陪嫁丫鬟能夠從谷底翻身，一路逆襲成為皇后，人生際遇彷彿連續劇真實上演，她就是南唐烈祖李昇的皇后宋福金。

根據歷史記載，宋福金從小在戰亂中長大，後來因與家人走散而流浪到昇州，並被刺史王戎收留，當時的她也就順勢成為了王府千金的貼身丫鬟，2人不僅相處融洽，還會一起學習各項才藝，漸漸的感情也就形同姐妹一般，並一路長大成人。

後來，王家千金和宋福金也到了適婚年齡，於是王戎就把女兒嫁給了吳國大臣徐溫的養子徐知誥，並讓宋福金繼續當女兒的貼身丫鬟一起嫁到了徐家，因此2人也開始了全新的生活，然而在結婚的幾年後，王家千金卻一直都沒有懷上孩子，心急的他們最後只能讓宋福金成為徐知誥的小妾，並為他生下了一個兒子徐景通。

▲▼南唐一名丫環人生際遇彷彿連續劇真實上演，甚至還當上一國皇后。（圖／翻攝自YouTube／FU ZHANG）

▲宋福金生下兒子後地位開始逐漸攀升。（圖／翻攝自百度）

隨著宋福金為徐知誥生下了一個兒子，地位也開始逐漸攀升，家中的許多大小事也開始由她處理，反觀失寵的王小姐則因開始被冷落，而變得鬱鬱寡歡，之後就因病去世了，宋福金也就這樣被徐知誥扶為自己的正室，而不久之後，徐溫也跟著去世，徐知誥繼承就這樣繼承了他的權位。

繼位後的徐知誥因不甘只擔任朝廷中的權臣，於是在仕途上不斷的升遷，甚至幾次出兵打仗都是大獲全勝，因此也漸漸地成為了控制南吳政權的重臣，最後在人民的推舉下登基稱帝，並建立了南唐政權，他也恢復原本的姓氏李，並改名昇，而宋福金也就這樣成為了一國皇后，甚至在李昇死後還有不少人建議她垂簾聽政，但都被拒絕，於是，朝政大權全部歸於兒子李璟，宋福金被尊為太后，死後則和李昇合葬，諡號元敬皇后。

▲▼ 0

▲宋福金有旺夫命，不僅自己從丫鬟逆襲成為正妻，就連丈夫也逆襲成為了皇帝。（圖／翻攝自YouTube／FU ZHANG）

ET快訊
改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了
獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經
他30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　原因曝光
換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對峙現場直擊！美國要求記者離開　楊潔篪：幹嘛害怕記者在場？

「千古一后」偷吃皇帝老鄉！被抓包後震怒　逼兒與11歲外孫女洞房

史上最強陪嫁丫鬟！她逆襲扶正變皇后　還差點「掌管一國大權」

中美會談激辯　胡錫進：前所未有的公開面對面交鋒

24歲女如廁產子！秒掐死丟垃圾桶　冷回：不願生活被打擾

中美會晤「大檢討」中國內政　王毅：美國老毛病要改一改

預測2035年前經濟　林毅夫：中國年均增有8%潛力

陸稱「農林22條措施」受歡迎　批民進黨抹黑

歐盟30年來首同意制裁中國　4名官員及1實體將遭凍結資產

中美一見面就吵架！　中方揭原因「美國言行不符合外交禮儀」

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

對峙現場直擊！美國要求記者離開　楊潔篪：幹嘛害怕記者在場？

「千古一后」偷吃皇帝老鄉！被抓包後震怒　逼兒與11歲外孫女洞房

史上最強陪嫁丫鬟！她逆襲扶正變皇后　還差點「掌管一國大權」

中美會談激辯　胡錫進：前所未有的公開面對面交鋒

24歲女如廁產子！秒掐死丟垃圾桶　冷回：不願生活被打擾

中美會晤「大檢討」中國內政　王毅：美國老毛病要改一改

預測2035年前經濟　林毅夫：中國年均增有8%潛力

陸稱「農林22條措施」受歡迎　批民進黨抹黑

歐盟30年來首同意制裁中國　4名官員及1實體將遭凍結資產

中美一見面就吵架！　中方揭原因「美國言行不符合外交禮儀」

美債利空罩頂！新台幣連5貶收在28.463元

「L型與一字型透天」哪個好？　內行秒選它：採光好

白牌新世代街車「XSR155／CB150R／MT-15」輕檔3傑怎麼挑？

草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

海鷗不吃鮭魚！溜進超市叼走洋芋片「開吃畫面曝」網讚嘆

為何捐款10萬幫助更生人？「過來人」沈嶸曝社會隱憂

想婚新人照過來！婚紗婚攝婚戒蜜月一次搞定　2021台北春季結婚購物節搶好康

女騎士「楠梓百慕達」瀟灑鬼切！直行阿伯生氣了　急起猛追教育她

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

老翁理髮3年花1025萬！家人嚇傻

女兒離家太冷清！51歲地方媽媽　又生一對龍鳳胎

西藏冒險王遺體疑尋獲 意外或命案待屍檢解開謎團

他左腦出血「竟開錯右腦」慘變植物人

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

校花副市長肉體換官位！3大女淫官黑歷史曝

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

15歲女兒弒母藏屍3個月！謊稱媽媽拋家出走

10月男嬰消失　卡床縫斷氣慘死

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

女友病亡！個人帳號突PO圖文：我快樂了　他知真相傻眼

更多熱門

相關新聞

企鵝蝴蝶配　上演員外追丫環！

企鵝蝴蝶配　上演員外追丫環！

蝴蝶蝴蝶生的真美麗，現在連企鵝都愛你！日本這隻企鵝，可能是長期在動物園區裡面太無聊，這天看到遠處飛來一隻蝴蝶，就開始追著人家跑來跑去，一個不小心還因此追到打滑，逗趣畫面笑翻一大票網友。

《甘味》葉華試鏡　林志玲救了她

《甘味》葉華試鏡　林志玲救了她

超放得開　邱毅爆洪恆珠客串媽祖

超放得開　邱毅爆洪恆珠客串媽祖

關鍵字：

宋福金南唐李昇元敬皇后丫環

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面