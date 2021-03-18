疫苗爭議未決　張顯耀批政府：除了大內宣其他一無是處

▲前陸委會副主委張顯耀。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

首批11.7萬劑AZ疫苗近日完成檢驗封緘，確認可使用，預計最快22日可以開打。對此，前陸委會副主委張顯耀重提歐洲多國因AZ疫苗安全性問題而暫停施打的疑慮，批評民進黨政府無法有效解決疫苗問題，「除了大內宣好好棒棒外，其他簡直一無是處」。

張顯耀18日在臉書表示，施打AZ疫苗的潛在風險與安全性備受質疑，全球超過20個國家暫緩接種。目前台灣調查僅有33％的醫護人員願意接種，且達成防護力的第二劑也下落不明，在無法取得更高安全性可靠疫苗的當下，誰願先行施打AZ疫苗成為國人的表率？是總統蔡英文？行政院長蘇貞昌？還是疫情指揮官陳時中？

張顯耀批評，台灣除了11.7萬劑風險不低的AZ疫苗外，下一批安全性更高，數量能達到台灣人口一定比例的安全疫苗又在哪裡？每天下午的疫情指揮中心記者會，除了搪塞之外，根本說不出安全性高的疫苗品項，與台灣人口數成比例的疫苗數量，何時能夠來台？「台灣與世界的結界封印」到底何時才能打開？

張顯耀表示，目前台灣防疫採取鎖國政策，雖然能基本有效防疫，但疫苗問題遲遲未能解決，對經濟營運殺傷力影響巨大，防疫需超前部署、恢復經濟秩序更要掌握先機，當各國沸沸揚揚討論疫苗護照，並推動疫苗施打的同時，我們的有效疫苗及數量到底在哪裡？

張顯耀再罵，民進黨政府口口聲聲說，台美關係來到40年來最佳時刻，歐美多國經濟部長向我國要求車用晶片提前供應，但疫苗問題民進黨政府還是無法有效解決。「萊豬如此、藻礁如此、缺水如此、缺電如此、居住正義、治安黑槍、疫苗更是如此，這個政府為了私利，為了神主牌，為了意識形態，除了大內宣好好棒棒外，其他簡直一無是處！」