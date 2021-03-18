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已經改過2次名！瘋鮭魚「改不回本名」　律師曝1招：不受3次限制

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎。（圖／台灣壽司郎提供）

記者施怡妏／綜合報導

連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，與「鮭魚」同名就可免費吃，掀起全台改名之亂，出現各種鮭魚名，每人一生中可以三次名，改過去再改回來就計算為兩次，但如果已經改過名字，只剩下一次機會該怎麼辦？林智群律師便提供1個方法，就算已經用光三次機會，還是可以改回原本的名字。

林智群律師稍早在臉書發文，最近大家瘋改名，但如果沒有查清楚改名的次數，可能就得一輩子叫鮭魚，「難道要一日鮭魚終身鮭魚嗎？難道墓碑上只能刻『顯考鮭魚公』嗎？」他透露鑽法律漏洞的小方法，如果爸爸沒有改過名的話，這時候就可以找爸爸了。

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他指出，「根據姓名條例規定，姓名跟爸爸一樣的，可以申請改名，這個跟前面講的改名三次，是不同條款，所以不受三次限制」，若你叫陳鮭魚，爸爸可以改名叫陳鮭魚，這樣就可以改原本的姓名，爸爸之後再用改名權利，改回原本的名字就可以了。

如果陳小明改名後才發現自己之前已經改兩次名， 怎麼辦？ 難道要一日鮭魚終身鮭魚嗎？ 難道墓碑上只能刻「顯考鮭魚公」嗎？ 如果爸爸沒改名過， 這時候只好請爸爸出面申請改名為鮭魚， 那你叫陳鮭魚，你爸也叫陳鮭魚， 根據姓名條例規定， 姓名跟爸...

林智群律師（klaw） 發佈於 2021年3月17日 星期三

貼文一出後，網友們回應，「如果爸爸也改過了，那就兩人同鮭魚盡吧」、「結果因為兒子沒帶爸爸去吃，所以爸爸賭氣不幫忙」、「結果爸爸尷尬地說，我昨天也去吃了免費壽司郎」。甚至還人笑回，「結果老爸改成陳鮭魚後，阿公又告訴老爸小時候改過2次姓名了耶，結果阿公也要改名字來解套？歷代祖先：我生你們這群鮭魚真的是夠了」。

根據姓名條例第9條第1項第2款規定，與三親等以內直系尊親，屬名字完全相同者，得申請改名。其立法理由係為維護家，庭倫理，讓與直系尊親屬三親等以內名字完全相同者，准予改名，合先敘明。

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