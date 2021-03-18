IG貼「前男友現任」！23歲女嗆：讓大家去妳家客廳打X　下場慘

▲花花被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名23歲的女子「花花」（化名）因為與男友的前女友「小桃」（化名）有爭執，竟然就在IG刊登辱罵對方的內容，「讓大家去妳家讓妳賺錢，然後在客廳打X」等語，甚至還張貼出小桃的照片，誇張的行徑被小桃發現後，氣得報警處理。對此，新北地院審理後，依法判花花拘役40日，得易科罰金。

判決指出，花花因為在網路上與小桃起爭執，竟然就在基於誹謗之犯意，在IG上刊登出小桃的照片，並於動態刊登說，「要不要把妳家地址發出來啊，哈哈讓大家去妳家讓妳賺錢，然後在客廳打X，妳不是很愛打X有裝避孕器，不怕懷孕被內射沒關係」等文字內容。更誇張的是，花花還在另一個社群平台，再度張貼出小桃的照片，並發文痛罵對方。

花花貼文提到，「不要一直讓妳男友擦屁股...可以不要丟他的臉嗎...和妳在一起他頭都不敢抬」等語，而小桃發現後，氣得立馬截圖並報警處理。對此，花花於警詢、偵訊時皆對犯罪事實坦承不諱，且又有證人、小桃之指訴與截圖照片得以佐證，因此足認花花的自白與事實相符，其犯嫌勘以認定。

法官認為，花花未尊重小桃的名譽，且該文字涉及對方私人性生活，侵害對方名譽程度大，導致對方因此承受旁人異樣眼光、身心受創，此行為自應嚴予責難，兼衡其無前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，犯後坦承犯行，且表達願意與對方和解，但對方不願和解等一切情狀後，依犯散佈文字誹謗罪，判處拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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