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學兒少協會男理事長！女祕書長竟帶男學生回家睡：協助體驗性行為

兒少協會祕書長把少男帶回家發生性關係，辯稱是要教他體驗性行為。

圖文／鏡週刊

南台灣一個成立十多年的兒少協會驚爆性醜聞！協會的男性理事長涉嫌利用課輔的機會，性侵少女，甚至還以「教主」自居，誆稱可消災解厄，更離譜的是，協會的女性祕書長竟有樣學樣，把一名13歲少男帶回家裡上床，還辯稱是為了教他體驗性行為。

少女指控，2019年開始，理事長Ｃ先生就多次以課後加強輔導的名義，把她留在教室，並假借玩遊戲、按摩拉筋為由，撫摸其胸部與私處，最後變本加厲，直接將手指伸進其私處性侵得逞。

Ｃ先生見少女不敢反抗，竟食髓知味，後來又要求少女自拍私處照片傳給他觀看，少女拒絕，二人在教室內發生拉扯衝突，才被志工目擊。

兒少協會爆性醜聞，社工獲報已介入安撫。（示意圖，非當事人，東方IC）

為了釐清真相，警方傳喚Ｃ先生到案說明，他承認曾幫少女按摩拉筋，但反咬少女常故意碰觸他的胸部，他才會隔著衣服碰觸少女胸部「一下下」。Ｃ先生強調，這種狀況一共只發生過二次，自己絕對沒有猥褻的想法，也未曾將手指伸入少女私處，更否認要求對方自拍裸照傳給他，僅承認要少女傳送生活現況照片給他。

理事長做完筆錄後，警方又約談協會的祕書長到案，並找來曾到她家過夜的13歲少男說明。少男告訴警方，祕書長曾以留宿的名義，將他帶回住處發生二次性關係，自知紙包不住火的她只好坦承，但卻向警方辯稱是為了教少男「體驗性行為」，避免他將來因性衝動產生偏差行為。

警方調查後，將理事長、祕書長依《刑法》妨害性自主罪嫌，及違反《兒童及少年性剝削防制條例》移送轄區地檢署，全案目前由檢察官偵辦中。

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