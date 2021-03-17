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歐盟擬出台涉疆制裁　陸方：若執意搞對抗，惟有奉陪

▲▼ 中國駐歐盟使團團長張明大使。（圖／翻攝 觀察者網）

▲ 中國駐歐盟使團團長張明大使。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

中國駐歐盟使團團長張明大使，出席歐洲政策中心（EPC）舉辦的「60分鐘吹風會」（Sixty Minute Briefing），視訊回答關於歐盟準備就新疆人權問題制裁中國官員的問題。對此，張明大使表示嚴重關切，並且強調「若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪」。

中國駐歐盟使團網站16日發文，針對歐盟制裁說，張明指出，「我們歷來主張不干涉內政，反對動輒採取制裁的錯誤做法，更反對無視事實的肆意捏造。」由於外部極端勢力滲透，新疆一度成為暴恐活動重災區，上世紀90年代以來發生了數千起暴恐事件。為遏制極端主義和恐怖勢力，中國參與了國際反恐鬥爭，一方面打擊暴恐勢力，同時採取了預防性反恐和去極端化措施，收到積極效果。

張明強調，新疆面臨的問題是反恐、去極端化、反分裂的問題，而不是什麼人權問題，也從來不存在所謂「種族滅絕」、「強制勞動」和「宗教壓迫」。一些人詆毀新疆的反恐去極端化措施，事實上世界很多國家設立「去極端化中心」、「教育轉化中心」進行去極端化改造，中方措施與美國、英國、法國的去極端化做法本質上並無二致。

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐盟準備就新疆人權問題制裁中國官員。（圖／路透）

張明表示，中國政府嚴格執行憲法和法律關於尊重和保障人權的規定，依法保護勞動者權利，想方設法為新疆各族人民提供培訓、創造就業，鼓勵、幫助和支持他們勤勞致富；目前新疆已連續4年多未發生暴恐案件，人民的生命權、健康權、發展權得到最大程度保障；去年雖受新冠肺炎疫情衝擊，新疆居民人均收入增長率仍超過3.2%。

張明稱，一些極端反華人士並不願意看到新疆穩定，為此編造了所謂「集中營」、「種族滅絕」、「強迫勞動」等太多謊言，純屬惡意政治炒作，意在剝奪新疆各族人民追求美好生活的權利，借此損害中國的安全和發展利益，這是斷然不能任其得逞的。

最後，就制裁問題，張明強調，「制裁是對抗行為，基於謊言搞制裁，只能理解為蓄意損害中國人民的安全和發展利益。」中方希望對話，不希望對抗，請歐方三思而行；若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪。

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