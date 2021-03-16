遊覽車撞山6死名單曝光！年紀最小21歲、最大78歲

記者游芳男、陳以昇、林昱萱／宜蘭報導

新店區復興里16日進行里民活動，要去花蓮遊玩，但卻於回程時在舊蘇花115K（東澳段）不慎撞上山壁，而遊覽車後半段車身全部爆開，車上包含領隊、司機、販賣東西的人員、乘客在內的45人全數送醫，而其中6人經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，根據稍早確認消息，死亡名單為：溫○春(60歲)、蔡○桃(63歲)、陳○月(61歲)、呂○禎(21歲)、沈○名(78歲)、華○星(63歲)。

這起事故發生在16日下午4時30分許，事發當時該輛遊覽車行經上述路段，因不明原因撞上山壁，導致6名乘客當場失去生命跡象，經送醫搶救後宣告不治，而其中有10人重傷、10人以上受到輕傷。據了解，該活動為新北新店區復興里的里民活動，該活動是要到花蓮進行兩天一夜的旅遊，沒想到卻於回程途中發生碰撞。

事故發生之後，後半段車身全部爆開，車上不少受傷乘客當場遭甩出車外，在路旁躺一排，而現場車殼碎片也散落一地，還有乘客滿身是血的倒在路旁、水溝，就連遊覽車座椅都被甩飛車外，畫面慘不忍睹。

另外，車上一名受到輕傷的林姓乘客表示，遊覽車在連續過彎時，車速非常快，「第三個彎的時候也很急，我就想說完了」，接著車身就失控撞上山壁，而巨大撞擊力道，導致車身左後側被撞出一個大洞，甚至還有乘客彈飛，而林姓乘客因緊抓前方座位才幸免於難。此外，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁釀5死。（圖／記者游芳男翻攝）

傷亡者完整名單如下：

洪○絨 女 65 蘇榮

洪○檜 女 62

邱○英 女 63 蘇榮

蔡○里 女 64 蘇榮

盧○晴 女 59 陽大附醫

沈○名(死亡) 男 78 蘇榮

曾○蘭 女 70 羅東博愛

曹○銘 女 73 羅東博愛

陳○福 男 58 羅東博愛

葉○金 女 56 羅東博愛

林○助 男 56 蘇榮

姚○玫 女 56 蘇榮

温○春(死亡) 女 60 蘇榮

華○星 男 63(死亡)

陳○謀 男 76 羅東聖母

辛○素 女 67

劉○卿 女 67 陽大附醫

周○宏 男 70 陽大附醫

陳○霞 女 56 羅東聖母

陳○琴 女 68 羅東聖母

金○濟 男 65 羅東博愛

蔡○卿 女 63 羅東博愛

蔡○桃(死亡) 女 63 蘇榮

陳○月(死亡) 女 61 蘇榮

蘇○美 女 52 蘇榮

呂○育 男 53 蘇榮

呂○楨(死亡) 女 21 蘇榮

邱○玉 女 68 陽大附醫

黃○惠 女 69 羅東博愛

高○霞 女 73 羅東博愛

廖○昭 女 67 蘇榮

吳○進 男 58 羅東聖母

王○梅 女 57

楊○治 女 69 蘇榮

王○菲 女 69 蘇榮

陳○旺 男 91 羅東博愛

林○仁 男 82 蘇榮

陳○宗 男 59 陽大附醫

閻○仁 男 67 羅東博愛

黃○賀 男 54 蘇榮

戴○量 女 72 蘇榮

周○○香 女 79 羅東博愛

領隊 鄭○方 女 聖母

司機 游○豪 男 羅東博愛

鄭○鈺 女 羅東聖母