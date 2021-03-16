日本最年輕職業棋士！12歲仲邑堇晉升「二段」　創53年新紀錄

▲目前就讀小學6年級的仲邑堇，於15日成功晉升「二段」。（圖／翻攝自推特／@mainichi_igo）

實習記者高琳景／綜合報導

日本最年輕職業棋士「仲邑堇」，於2019年4月1日正式成為職業棋手，棋藝精湛的她，被不少網友稱為「令和棋聖」。昨（15）日她對戰48歲的松原大成六段獲勝，以12歲又0個月的年紀，成功晉升「二段」，創下日本53年以來的新紀錄。

根據《NHK》報導，仲邑堇於15日在正式比賽中獲得10連勝，達到升二段所需要的對戰30勝。日本棋院表示「仲邑堇今年僅有12歲0個月，比64歲的趙治勳在1968年生二段的12歲又3個月還要更小，讓她創下了53年來最年輕的二段紀錄。」

▲ 仲邑堇10歲的可愛模樣。（圖／翻攝自YouTube／日本棋院囲碁チャンネル【公式】

仲邑堇在比賽結束後表示，「很高興我在小學時就進入二段，達成了目標。」目前仲邑堇和家人已從大阪搬到東京，並從下個月開始會在東京國中擔任專業的圍棋選手，同時也期許自己未來能充滿熱情和竭盡所能變得更強。

據了解，年紀輕輕的仲邑堇出生圍棋世家，父親仲邑信在棋院關西總本部已達9段；母親仲邑幸則為圍棋指導員。仲邑堇自3歲起就和母親學棋，5歲就拿下業餘棋賽最年輕獲勝紀錄。