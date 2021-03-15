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揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：未來幾個月真的會有一個小孩

罔腰（右）認為，和新男友（左）在一起之後，過得比以前自由、快樂。

圖文／鏡週刊

跨性別網紅罔腰日前po出超音波和摸肚子的照片，暗示自己可能懷孕，引爆全國輿論炸鍋，因為罔腰雖然已變性，但並無子宮。事發後罔腰首度接受專訪，除了對不孕症患者道歉，還一一解釋爭議的真相；甚至連和前男友鳳梨分手的真正原因，罔腰也一次說清楚。

罔腰和男友宣稱懷孕後，遭高雄市衛生局調查，她才表示自己並沒有懷孕；罔腰也向本刊坦承，其實和男友只是開玩笑，「我的粉絲都知道，我很愛開玩笑，不知道大家反應幹嘛這麼大？」她也因此懶得解釋，才會引起這麼大的風波。「我被罵得很慘，很多人要我道歉，但我覺得我不需要向大家道歉，只需要對不孕症患者道歉。」

罔腰和男友因為po出超音波照，引起全台關注。（翻攝自罔腰IG）

　

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親友懷胎　扶養當媽

罔腰透露，自己在未來幾個月，真的會有一個小孩，原來罔腰的親戚懷了第三胎，「她經濟有點狀況，剛好我很愛小孩，家裡也住附近，想說可以共同扶養。」罔腰說，目前該親戚已經懷孕4個月，但是否做好當媽媽的準備？她一派輕鬆地說：「我媽媽也會照顧。」

罔腰3年前進行性別置換手術，從生理男變成生理女。

懷孕事件中，罔腰前男友鳳梨也被牽扯進去，被封「地表最衰前男友」；鳳梨也因爲直率又逗趣的表達方式，意外爆紅。但罔腰對此卻感到不以為然，「我才是地表最衰前女友吧！」因為兩人過去交往時，經常曬出恩愛形象，讓不少人很感動，只是罔腰自認根本不快樂。

工作緊逼　分手快樂

罔腰（右）和鳳梨（左）除了曾是情侶，也是一起打拚電商事業的夥伴。（翻攝自罔腰尬鳳梨臉書）

「那時候我過得很憂鬱，每天都要吃很多抗憂鬱的藥， 因為鳳梨給我的壓力很大，他喜歡一直工作、一直賺錢，但我需要邊玩邊工作。」日復一日的忙碌生活，讓罔腰的身心靈都處於崩潰狀態，「我一天24小時，除了睡覺之外，都在工作。每天直播、去店裡、拍攝產品，等出貨完才有時間吃個便當，吃完飯又繼續直播。」直到終於無法忍受，罔腰和鳳梨爆發爭執，「我全身上下只帶一支手機，就從嘉義跑回高雄。」換句話說，是罔腰從這段戀情中落荒而逃。

罔腰和現任男友感情甜蜜，常常一起出遊。（翻攝自罔腰臉書）

和鳳梨分手後，罔腰和新男友又爆出綠島大鬧事件、遭民宿業者指控破壞環境；網友批評罔腰離開鳳梨之後，就整個走鐘，但罔腰不這麼認為，「很多人說，跟鳳梨分手後，我變了一個人，對！我變得更快樂、更自由了！」罔腰透露，接下來要與鳳梨劃清界線，只希望能跟新男友在高雄好好過活。


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