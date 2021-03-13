　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蜂蜜也有苦的！專家揭用「鴨腳木」做有人蔘味　還能淋上燒烤食物

▲▼鴨腳木蜂蜜。（圖／苗栗區農業改良場提供）

▲苗栗場指出，冬季開花的蜜源植物稀少。（圖／苗栗區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

一般人印象中蜂蜜總是芳香撲鼻的甜蜜滋味，但其實台灣冬季出產一種來自鴨腳木特別的「苦」蜂蜜，是極具特色的上品冬蜜，苗栗區農業改良場表示，每年1月至2月是鴨腳木蜂蜜採收的旺季，此種蜜聞起來清雅芬芳，啖入可感受到微微苦韻，是老饕首選。

苗栗場指出，冬季開花的蜜源植物稀少，而鴨腳木就是其中最重要的蜜源樹種。鴨腳木又被稱為鵝掌柴、江某或公母樹，是低海拔闊葉林中常見樹種，昔日為木屐主要原料，也可入藥。由於今年冬季濕冷，1月上旬寒流頻繁，鴨腳木大流蜜期略為延後至1月下旬，2月開始有許多蜂農傳出收蜜捷報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鴨腳木蜂蜜。（圖／苗栗區農業改良場提供）

▲苗栗場表示，鴨腳木蜂蜜很適合入菜，尤其在燒烤類食物淋上此蜜。
研究團隊說明，鴨腳木蜂蜜風味特殊，香味雅致不會過度濃郁，深吸氣息就略有人蔘味，品嚐原蜜時會先感受到甜味，接著透出經典苦味，略有果乾或堅果調性，有別其他完全甜膩的蜂蜜種類。新蜜為淺金黃色，常溫保存也容易結晶，結晶為乳白色，顆粒綿密細緻，除可直接飲用，鴨腳木蜂蜜亦適合入菜，尤其在燒烤類食物淋上此蜜，別具滋味。

苗栗場指出，近年推廣各季節特色蜂蜜，而冬季出產的鴨腳木蜂蜜尤為可貴，鴨腳木花期常因寒流低溫影響植物泌蜜及蜜蜂採集，甚至蜜蜂可能凍僵於巢外，因此沒有豐富經驗的蜂農是難以採收，相對產量也比較稀少。

ET快訊
快訊／駕車「衝撞文山第一分局」！警車遭襲慘況曝
快訊／婚禮女主持變小三！美妝師前夫深夜288字道歉：前妻有三
快訊／珍妮佛羅培茲驚爆分手！A-Rod疑劈腿　2主因毀2年婚
婚禮女主持搶人夫！美妝師：謝謝我花6年時間　婚宴團體急切割
快訊／竹圍捷運站「大批武裝部隊」持槍狂奔　陸軍：505公里戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蜂蜜也有苦的！專家揭用「鴨腳木」做有人蔘味　還能淋上燒烤食物

婆婆遺產給小姑200萬　貪財大嫂不滿！呂秋遠再打臉：你才公主病

國二妹被硼砂毒害！網美「全身發抖」淚揭霸凌慘況：邊哭邊甩巴掌

婚禮女主持變小三！美妝師前夫深夜288字道歉　回憶前妻有三好

婚禮女主持搶人夫！美妝師：謝謝我花6年時間　婚宴團體急切割

日月潭「50年大旱」九蛙飛天　水位降10米碼頭恐封閉

嚴選全台最佳「春遊行程」！花季時間一次看　還有光影藝術節

士林夜市「鬧空城」跟疫情無關！　2大主因自食惡果：形象太差

吃麵比吃飯更容易胖？　營養師公布「正確答案」

奈良美智主動追加展品！為台灣增到超過50件　唯一裝置藝術來歷驚人

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

爸媽挺柯以柔：離婚沒有什麼好丟臉　「沒有做這個決定下半輩子不會快樂」

小嫻41歲生日「男友親手做蛋糕」！　揪金剛健檢…自嘲「內痔情侶」ＸＤ

蜂蜜也有苦的！專家揭用「鴨腳木」做有人蔘味　還能淋上燒烤食物

婆婆遺產給小姑200萬　貪財大嫂不滿！呂秋遠再打臉：你才公主病

國二妹被硼砂毒害！網美「全身發抖」淚揭霸凌慘況：邊哭邊甩巴掌

婚禮女主持變小三！美妝師前夫深夜288字道歉　回憶前妻有三好

婚禮女主持搶人夫！美妝師：謝謝我花6年時間　婚宴團體急切割

日月潭「50年大旱」九蛙飛天　水位降10米碼頭恐封閉

嚴選全台最佳「春遊行程」！花季時間一次看　還有光影藝術節

士林夜市「鬧空城」跟疫情無關！　2大主因自食惡果：形象太差

吃麵比吃飯更容易胖？　營養師公布「正確答案」

奈良美智主動追加展品！為台灣增到超過50件　唯一裝置藝術來歷驚人

中共威脅日增　美專家籲台灣加強自衛能力

吳依霖同框鳳梨少女心大噴發　黏鳳梨媽：我當妳媳婦！

金高銀「狗啃瀏海」新造型曝光！仙氣臉蛋就是任性　網：太萌

匈牙利代表處1人確診新冠肺炎　領務服務採預約制、維持分流上班　

中信兄弟主場開幕戰　採實聯制、對號入座落實防疫

光陽「重量級電動機車」發表倒數！IONEX 3.0還有大馬力隱藏車款

夫妻感情不和！29歲媽想不開　帶「1兒1女」24F跳下當場亡

2貓貪玩追打蜜蜂！　左手「同時腫一包」淚眼委屈嚇翻奴才

蜂蜜也有苦的！專家揭用「鴨腳木」做有人蔘味　還能淋上燒烤食物

A-Rod與珍妮佛羅培茲分手　去年合資買大都會但買不起

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

婚禮女主持變小三！　美妝師前夫深夜288字道歉

士林夜市沒落無關疫情！2主因曝

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

乖男友賺20K求養一輩子　女強人月花10萬崩潰

麵跟飯哪個胖？營養師曝正確答案

Netflix擬禁共享帳號　官網早藏玄機

外送備註「懷孕中」　他連送2年直呼很擔心

週末北涼東偶雨　下週4連天晴暖

更多熱門

相關新聞

2貓貪玩打蜜蜂！左手同時腫一包

2貓貪玩打蜜蜂！左手同時腫一包

家中兩位主子同時掛彩！新北市一名飼主日前要改裝窗台，開窗量尺寸時意外讓一隻蜜蜂跑進家中，沒想到愛貓歐嚕嚕和露西看到獵物，馬上好奇去撲抓，前腳被螫個正著，同步腫起來，讓她當場嚇壞，立馬抓去獸醫院看診。事後貓咪手手被包紮起來委屈皺眉的樣子，逗樂無數人。

偷20萬隻蜂配種　剛搬上車就被逮

偷20萬隻蜂配種　剛搬上車就被逮

假花真蜜蜂　元宵斗六花燈桃樹千蜂鑽動好兆頭

假花真蜜蜂　元宵斗六花燈桃樹千蜂鑽動好兆頭

才剛秀百萬窗景！鄭明典再PO照　網笑：這批很純

才剛秀百萬窗景！鄭明典再PO照　網笑：這批很純

數千蜜蜂爬滿手臂！他淡定逛街全靠「這招」

數千蜜蜂爬滿手臂！他淡定逛街全靠「這招」

關鍵字：

苦蜂蜜鴨腳木苗栗區農業改良場蜜蜂蜂農

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

吳宗憲穿小鬼品牌衣！合體連千毅直播

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

獨／賣零件嗅「挖礦熱」！17歲天才自學區塊鏈　狂滾1500萬

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面