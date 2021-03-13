蜂蜜也有苦的！專家揭用「鴨腳木」做有人蔘味　還能淋上燒烤食物

▲苗栗場指出，冬季開花的蜜源植物稀少。（圖／苗栗區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

一般人印象中蜂蜜總是芳香撲鼻的甜蜜滋味，但其實台灣冬季出產一種來自鴨腳木特別的「苦」蜂蜜，是極具特色的上品冬蜜，苗栗區農業改良場表示，每年1月至2月是鴨腳木蜂蜜採收的旺季，此種蜜聞起來清雅芬芳，啖入可感受到微微苦韻，是老饕首選。

苗栗場指出，冬季開花的蜜源植物稀少，而鴨腳木就是其中最重要的蜜源樹種。鴨腳木又被稱為鵝掌柴、江某或公母樹，是低海拔闊葉林中常見樹種，昔日為木屐主要原料，也可入藥。由於今年冬季濕冷，1月上旬寒流頻繁，鴨腳木大流蜜期略為延後至1月下旬，2月開始有許多蜂農傳出收蜜捷報。

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▲苗栗場表示，鴨腳木蜂蜜很適合入菜，尤其在燒烤類食物淋上此蜜。



研究團隊說明，鴨腳木蜂蜜風味特殊，香味雅致不會過度濃郁，深吸氣息就略有人蔘味，品嚐原蜜時會先感受到甜味，接著透出經典苦味，略有果乾或堅果調性，有別其他完全甜膩的蜂蜜種類。新蜜為淺金黃色，常溫保存也容易結晶，結晶為乳白色，顆粒綿密細緻，除可直接飲用，鴨腳木蜂蜜亦適合入菜，尤其在燒烤類食物淋上此蜜，別具滋味。

苗栗場指出，近年推廣各季節特色蜂蜜，而冬季出產的鴨腳木蜂蜜尤為可貴，鴨腳木花期常因寒流低溫影響植物泌蜜及蜜蜂採集，甚至蜜蜂可能凍僵於巢外，因此沒有豐富經驗的蜂農是難以採收，相對產量也比較稀少。