Novavax疫苗保護力達96％…股價飆漲22.95％！　有望Q2獲英國批准

▲Novavax疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國製藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax Inc）11日表示，該公司研發的疫苗在英國進行的後期實驗中，對最原始的新冠病毒有效性達96％，對英國變種病毒的保護效力則為86％，這使其距離獲得監管機構批准又更進一步，股價大漲22.95％。

根據《路透社》報導，諾瓦瓦克斯11日表示，其疫苗對於原始新冠病毒的有效性達96％，對英國變種病毒的保護效力則為86％，因此平均效力高達90％，加上接種該疫苗的人中，均無出現嚴重疾病或死亡病例，代表該公司可以阻止變種病毒所導致的重症病情，讓其距離獲得監管機構批准又更進一步。

至於在南非進行的小型實驗中，諾瓦瓦克斯疫苗的效力則降為55％，但仍可有效預防重症。諾瓦瓦克斯疫苗實驗結果與1月發布的中期數據大致相同，讓諾瓦瓦克斯11日盤後股價飆漲22.95％，達230.70美元；該公司今年1月21日宣布開始研發疫苗時，股價曾跌破10美元。

諾瓦瓦克斯目前也在開發新的疫苗配方，防止出新的變種病毒，並計畫在今年第二季啟動新的臨床實驗。諾瓦瓦克斯醫學長杜伯夫斯基（Filip Dubovsky）表示，他們預計4月初能獲的美國與墨西哥約3萬人的實驗數據，並預計在今年第二季前期向英國監管機構提出核准申請。

如果美國的監管機構認為，英國的實驗數據足以採信，那麼該款疫苗最快會在5月獲准於美國使用，如果堅持要看美國本土數據，就可能再等上幾個月。

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