瘋電影／花漾女子　撿屍一夜情小心醒來被剪掉

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常好的劇本，電影流暢好看，而且是時下年輕人非常容易遭遇的事情，相信在大學校園裡類似事件絕對不低，只不過不是被壓下，就是被買單，最有名的『輔大心理系性侵事件』，都是校園中最令人擔心的部份，這片有相當程度的警世作用。

從醫學院退學實在非常不可思議，但是犧牲生命去捍衛受害事實，犧牲實在很大，但若不是用命申告，社會是否會有不同的解讀，尤其是美國可以透過律師團對指鹿為馬，再大的案件也都能平息，看完電影會更注意青年學子的生活習性，不能放任他們在外胡作非為，電影真實得令人恐懼。

絕對驚悚片，非常適合年輕人觀賞的好作品。

片 名：花漾女子

英文名稱：Promising Young Woman

類 型：劇情、懸疑/驚悚

口碑場日期：03-05 ~03-07

上映日期：2021-03-12

片 長：113分鐘

導 演：艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)

演 員：博伯翰(Bo Burnham) 、 珍妮佛庫里吉(Jennifer Coolidge) 、 愛莉森布里(Alison Brie) 、 克里斯多福米茲布拉斯(Christopher Mintz-Plasse) 、 莫莉薛儂(Molly Shannon) 、 史提芬蒙羅(Steven R. Monroe) 、 凱莉莫里根(Carey Mulligan)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

突破傳統的導演艾莫芮德芬諾（《追殺夏娃》）全新詮釋復仇的精彩作品。每個人都說凱西（凱莉墨里根 飾）是前途光明的年輕女性...直到一起神秘事件突然使她的未來脫離正軌。凱西的生活裡，沒有一件事是表面上看起來的那樣：她不懷好意，聰明狡猾，挑逗人心，在夜晚換上另一張臉，過著雙重生活。現在，一次意外的相遇將讓凱西在這個驚悚又超級精彩的故事裡，有機會糾正過去的錯誤。



※請注意，需提醒觀眾本片涉及性侵議題，對於某些觀眾而言可能帶來不適或難以面對。



※復仇是甜蜜的，但容易變質。觀影後請勿洩漏凱西的計畫

▲咖啡廳老闆娘是女主重要依靠。

▲這個世界上真的有好男人嗎?

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