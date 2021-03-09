瘋電影／夏目友人帳特別上映版—喚石與可疑訪客　

文／賴賴

瘋言瘋語：

回報對方的期待，很棒的主旨，劇本雖然不長卻淺顯易懂，承擔責任與執行完成不僅能獲得成就感，也是一種功德，回報給期待的人，肯定的判斷，過程的艱辛皆可化為甘甜，繞富深度內涵的好作品。

劇本寫得很好，而腳色設定也新穎有趣，對於帥氣妖怪的出現，不需要有分別心，人與妖可以和平相處，只要不產生歧視，即使紛爭或不信任也不會造成戰爭，第二段故事沒有華麗的過程，但卻清新脫俗，很喜歡夏木友人帳的劇本氣質，文青優選。



片 名：夏目友人帳特別上映版—喚石與可疑訪客

英文片名：Natsume Yujin Cho Ishiokoshi And Ayashiki Raihousha

類 型：動畫

上映日期：2021-02-26

片 長：00時52分

導 演：大森貴弘

演 員：神谷浩史(Hiroshi Kamiya) 、 井上和彥

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：木棉花國際股份有限公司



劇情大綱

《喚石》篇



夏目在森林中遇見小妖怪－「三美」，據它說，它身負著名為「喚石」的職責，負責將具備神格名叫「岩鐵」的妖怪從沉睡中喚醒。



不過貓咪老師和妖怪們垂涎任務完成後能得到的美酒獎賞，計畫要奪取喚石一職。



夏目擔心三美，決心出手相助――。

▲被大家瞧不起的小三美，找了夏目當救兵，完成喚石任務。



《可疑的訪客》篇



田沼身邊出現一位不可思議的客人。每天都會出現在他身邊，只跟他說了一些話便離去。



夏目得知該位客人的真實身分是妖怪後



雖然很擔心田沼，但田沼本人卻對跟妖怪的交流樂在其中。



雖然這妖怪似乎無意作惡，但田沼的身體卻日漸虛弱――。

▲這個奇怪的帥哥，每天都固定來找田沼，夏目擔心而詢問帥哥，是否是妖怪？





【關於電影】



《夏目友人帳》以善良且心思細膩的主角「夏目」為故事核心，天生擁有能夠看見妖怪能力的夏目，承襲了外婆「夏目玲子」強大的妖力，因此長年封閉內心，難以與人交往，在一次因緣際會下，發現了玲子一時興起而蒐集各地妖怪名字的「友人帳」，並解放了玲子封印的強大妖怪「斑」，為了奪取友人帳，「斑」自願化身為夏目的〝保鏢〞，沒想到這樣跨越人與妖怪的組合，為夏目嶄新的高中生涯帶來眾多不同的邂逅…，本次的特別上映版，由最受歡迎的聲優組合共同擔綱，由日本超人氣聲優兼歌手「神谷浩史」擔任主角「夏目貴志」配音，與身兼演員的資深配音員「井上和彥」擔任外表既萌又呆，真實身份卻是擁有力壓群雄妖力的強大妖獸「斑」，日常以貓的姿態偽裝成夏目的保鏢，因守護的樣子，被夏目稱為「貓咪老師」，由於享受生活的狀態可愛悠哉，在動畫之外也擄獲眾多動漫迷與觀眾的眼球，能在大螢幕上享受全新的篇章故事，並看到廣受期待的「夏目」與「貓咪老師」活躍於人類與妖怪世界的樣子，期待本次電影上映的觀眾，歡迎也持續關心最新電影上映資訊。

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