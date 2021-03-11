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瘋電影／煙囪小鎮的普佩　只要願意相信世界就會改變　

文／賴賴

▲▼煙囪小鎮的普佩。（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

劇情簡單但內含深厚的兒童文學故事，非常適合時下的兒童及青年學子觀賞的好作品，長年被煙霧瀰漫的城市，空氣骯髒人人生病，老百姓連天空長什麼樣子都沒見過，就連眼睛都看不到真相，總被輿論散播而影響判斷，是這個時代網路充斥各種錯誤荒謬，或者無心或者有心者的設計，意圖什麼必定與其自身利益有關，而盲從的人們則因暴政恐嚇或無知而更壯大錯誤的真實性，追求真理需要勇氣與智慧，其實還有幸運，這部電影流暢好看適合闔家觀賞。

不論是從議題上的設計或是美術的創意，製片方都十分誠意且用心，開場的萬聖節舞蹈就看得很感動，不論是舞蹈舞步的偏排，歡樂音樂的氛圍，為了帶出一段動畫的歌舞劇，製作時音樂必須要完成，而請來編舞老師排舞，再依照舞者的動作繪成圖畫，進而製作成動畫，精雕細琢相當費時費力，從開場便了解了整部電影的藝術氣質，非常非常喜歡這部電影從蒸氣龐克的質感走出頹廢藝術城市的繽紛，而不是僵硬蒸氣龐克的剛性視覺。

原來從繪本製作開始，原創便集合三十多位各種領域藝術創作者共同完成，分工細膩相當少見，目前已經入圍第四十四屆日本奧斯卡最佳動畫獎，透過電影不論是追求真相的過程，或是對待朋友的方法，信任都是最大的堅石，當朋友發臭時，不是敬而遠之，而是拿肥皂幫他洗澡，雖然是小小橋段，教育意義深遠，五顆星推薦的好作品，看完電影會想去買他的繪本。

片　　名：煙囪小鎮的普佩
英文片名：Poupelle of Chimney Town
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2021-04-01
片　　長：100分鐘
導　　演：廣田裕介
演　　員：窪田正孝(Masataka Kubota) 、 蘆田愛菜 、 伊藤沙莉(Itoh Sairi) 、 小池榮子(Eiko Koike)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

任誰也無法想像，在煙霧瀰漫的「煙囪小鎮」另一頭，竟有著「星星」的存在。一年前，藉由連環話劇講述「星星」故事的布魯諾突然人間蒸發，鎮上開始流傳出他是被海中怪物吃掉的傳聞，布魯諾的兒子．魯必奇為了維持家計而休學，並當起煙囪清潔工。

魯必奇一直堅信著父親口中的「星星」，卻被居民們視為騙子而孤立起來。在萬聖節的夜裡，奇蹟發生了！出現在魯必奇眼前的是垃圾人．普佩，被孤立的兩人因此成為好友。

某日，巨大的垃圾怪物浮現海面，那是出現在父親的連環話劇中、不存在於這個封閉世界的「船」，證實了父親所言，魯必奇與普佩決定出發「找尋星星」，兩人的計畫卻被維持城鎮治安的異端審問官阻擾，堅信父親的話語，彼此信賴的兩人踏上了旅程，而在冒險的前方，隱藏在煙囪小鎮的驚人秘密究竟是…？

▲▼煙囪小鎮的普佩。（圖／車庫娛樂）

▲萬聖節這天，街頭舞蹈動感十足。

▲▼煙囪小鎮的普佩。（圖／車庫娛樂）

▲仰望星空最近的距離是煙囪口。

▲▼煙囪小鎮的普佩。（圖／車庫娛樂）

▲為了追求真相，拼命的過程會有夥伴加入。

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瘋電影煙囪小鎮的普佩賴賴廣田裕介導演西野亮廣原作

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