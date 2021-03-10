瘋電影／偵探柯南：緋色的不在場證明　赤井秀一的由來

文／賴賴

瘋言瘋語：

這一集的劇情架構有些瑣碎，透過一張照片找出關係，而最後死者到底為何而死，其實看得霧颯颯，重點在於介紹這位很厲害的赤井秀一出場，接下來只要緋色系列大概就跟他脫不了關係，但整體感沒有驚喜。

感覺像是三個小篇章組合起來，從一個死者的身分開始追查他的人際關係，最後死者又不是死者，牽扯了厲害的美國的FBI和CIA，而日本的警察反而有內賊，而柯南在這集有別於過去的推理，這次柯南沒在推理了，而這位赤井秀一可以說是柯南推理的啟蒙老師，劇本有些零散而遷強，打發時間可看。

片 名：偵探柯南：緋色的不在場證明

英文片名：DETECTIVE CONAN THE SCARLET ALIBI

類 型：動畫、動作、冒險

上映日期：2021-02-26

片 長：01時33分

導 演：青山剛昌

演 員：高山南

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：曼迪傳播

劇情大綱

赤井家族，真實身分被重重謎團籠罩、錯綜複雜的危險一家。



以赤井秀一為中心，聚焦於至今為止部分公開的世良純真、羽田秀吉、瑪麗各自的個性與看點，解明其關聯，華麗帶出赤井秀一在來葉山巔成功復活的「緋色」系列。



某件案件中，赤井秀一的宿敵安室透向FBI打聽出「線索」，從此緊追赤井秀一與沖矢昴的關係。在無可比擬的腦力交錯攻防戰後，赤井的回歸為所有觀眾帶來了衝擊。而一連串「不在場證明」真相的背後，都有柯南的身影——。



徹底剖析「貫穿世界的危險家族」赤井一家至今為止的軌跡與眾多伏筆，以及他們與柯南的關係。

▲原來赤井秀一從小就和柯南結緣。

▲柯南這次直接與案件有關係，甚至家人都認識這位赤井秀一。

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