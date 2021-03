瘋電影／銀魂 THE FINAL　最終回生死由大家票選決定

文/賴賴

瘋言瘋語:

第一次看銀魂就看最終回,這也算是緣分,雖然不知道原創漫畫的情節腳色關係,但是光是最終回的美術就值回票價,構圖生動色彩飽滿,而美術細膩得感覺得到作者對最終回的重視,精雕細琢的場景陳設美術,而電影是會令人笑出聲音來的白痴梗,看完會回家惡補過去沒看過的銀魂。

這部電影最大創意還是在於他非常聰明的抓住觀眾情緒,總是在情節緊湊急於想知道下情時,故意耍白癡式的拖時間,就是那種愛搞笑又耍白爛的橋段,一個結局PO有夠長,PO到彩蛋,果然還是以最白爛的方式給結尾了,實在是太好笑了,這片絕對是銀魂忠實讀者不能錯過的最終回,不過據他的忠實粉絲說,他沒有最終回,他想怎樣就怎樣,太好笑了。

放鬆心情爆笑喜劇,非常推薦懂銀魂的必看。



片 名:銀魂 THE FINAL

英文片名:Gintama the Very Final

類 型:動畫

上映日期:2021-02-26

片 長:01時44分

導 演:宮脇千鶴

國 家:日本

語 言:日語

發行公司:薩摩亞商羚邦亞洲有限公司台灣分公司



劇情大綱

賭上武士之魂,最終的胡鬧開始了!

這次真的是最後(吧?)



地球毀滅進入倒數計時,曾是盟友的銀時、高杉、桂各懷想法全力奔走,但阻擋他們去路的是某個與他們擁有悲痛牽絆的人物,與曾引導銀時等人的恩師吉田松陽不同人格的~「虛」。



以星球的生命力「艾特納」能量誕生的魔人「虛」,在長久的歲月中輪迴重生,是不老不死的怪物。其中一度短暫顯現的人格是曾經開設松下村塾,引導幼年銀時等人的老師:吉田松陽…



為了輔助銀時等人,新八、神樂、真選組、歌舞伎町的人們,甚至連過往的勁敵都將參戰!逐漸巨大化的虛之力、賭上自我性命與之對峙的高杉及遍體鱗傷的銀時,最後看到的景象是…!究竟銀時是否能夠奪回一切…!



最終而最大的敵人~「虛」,其真面目究竟是…!?

▲萬事屋貓比人大隻。

▲劇情在描述童年時期的畫風有所改變。

▲阿銀終於贏來最終的勝利與最大的損失。

