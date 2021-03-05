　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／銀魂 THE FINAL　最終回生死由大家票選決定

文／賴賴

▲▼銀魂 THE FINAL。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

第一次看銀魂就看最終回，這也算是緣分，雖然不知道原創漫畫的情節腳色關係，但是光是最終回的美術就值回票價，構圖生動色彩飽滿，而美術細膩得感覺得到作者對最終回的重視，精雕細琢的場景陳設美術，而電影是會令人笑出聲音來的白痴梗，看完會回家惡補過去沒看過的銀魂。

這部電影最大創意還是在於他非常聰明的抓住觀眾情緒，總是在情節緊湊急於想知道下情時，故意耍白癡式的拖時間，就是那種愛搞笑又耍白爛的橋段，一個結局PO有夠長，PO到彩蛋，果然還是以最白爛的方式給結尾了，實在是太好笑了，這片絕對是銀魂忠實讀者不能錯過的最終回，不過據他的忠實粉絲說，他沒有最終回，他想怎樣就怎樣，太好笑了。

放鬆心情爆笑喜劇，非常推薦懂銀魂的必看。


片　　名：銀魂 THE FINAL
英文片名：Gintama the Very Final
類　　型：動畫
上映日期：2021-02-26
片　　長：01時44分
導　　演：宮脇千鶴
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：薩摩亞商羚邦亞洲有限公司台灣分公司


劇情大綱

賭上武士之魂，最終的胡鬧開始了！
這次真的是最後（吧？）

地球毀滅進入倒數計時，曾是盟友的銀時、高杉、桂各懷想法全力奔走，但阻擋他們去路的是某個與他們擁有悲痛牽絆的人物，與曾引導銀時等人的恩師吉田松陽不同人格的~「虛」。

以星球的生命力「艾特納」能量誕生的魔人「虛」，在長久的歲月中輪迴重生，是不老不死的怪物。其中一度短暫顯現的人格是曾經開設松下村塾，引導幼年銀時等人的老師：吉田松陽…

為了輔助銀時等人，新八、神樂、真選組、歌舞伎町的人們，甚至連過往的勁敵都將參戰！逐漸巨大化的虛之力、賭上自我性命與之對峙的高杉及遍體鱗傷的銀時，最後看到的景象是…！究竟銀時是否能夠奪回一切…！

最終而最大的敵人~「虛」，其真面目究竟是…！？

▲▼銀魂 THE FINAL。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲萬事屋貓比人大隻。

▲▼銀魂 THE FINAL。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲劇情在描述童年時期的畫風有所改變。

▲▼銀魂 THE FINAL。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲阿銀終於贏來最終的勝利與最大的損失。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃
AV女優找不到錢包　用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳
福原愛撇偷吃二度道歉　網揭「和前輩男過夜開2房」5矛盾
東區重大車禍！婦人穿越忠孝東路被撞飛　頭部重創慘死路中

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／銀魂 THE FINAL　最終回生死由大家票選決定

瘋電影／100%小狼人　狼人家族政變的故事

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

男遺失手機靠GPS追蹤7分鐘尋獲　阿姨詭辯「在廁所看到」遭警戳謊

瘋電影／銀魂 THE FINAL　最終回生死由大家票選決定

瘋電影／100%小狼人　狼人家族政變的故事

「球三弟」扛先發場均20+6+6　喬丹大讚：遠超乎預期

瘋電影／銀魂 THE FINAL　最終回生死由大家票選決定

董仔突宣布停更1周「我去整形了」！認隆鼻…男友：從頭到尾都反對

網傳「15歲男激戰50個國中妹」！桃園教育局：查無此事

男生也能穿「吊帶褲」！與3款上衣混合　搭出日系型男魅力

嫌裝潢太吵！9歲女童遭槍殺「死前求救片曝」　爸：她在我懷裡斷氣

張育成轟雙響砲！　春訓首安、首轟、首打點一次出爐

阿伯手一伸「車門鍘刀式」秒開　網跪：上掀算啥！神封滑門界始祖

愛吃5食物「胃食道逆流」加劇　專家授餐後「1動作」可緩解

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

太幸福！拉布拉多過「5歲大壽」 爽吃A5和牛+海鮮鍋...嗑特製蛋糕

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

狼人家族政變的故事

釐清媽咪產後9大症狀

落健生髮水的效果及風險

超市火鍋肉片變出5道美味料理

自殺有罪不斷重來

情慾強烈的亂倫血緣

富二代肇事傷人父母欲蓋彌彰

奈奈：一個問題看男人性愛技巧

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

更多熱門

相關新聞

狼人家族政變的故事

狼人家族政變的故事

福來弟魯賓即將繼位成為狼人家族的領袖，他也相信自己有如父親福霸一般，會成為史上最威猛的狼人...。然而，在福來弟14歲生日第一次變身時，他居然變成一隻名副其實的……貴賓犬，讓他的美夢破碎。狼人群們更傻了眼，咩噗～族中長老給了他一項任務，在明天日出之前，他需要證明自己夠格當狼人，否則他就會因資格不符永遠遭到家族放逐。

獨居不可自理的老人政府找監護

獨居不可自理的老人政府找監護

死兩百多次殺大魔王

死兩百多次殺大魔王

尋少被誘拐的孩子找到小說中

尋少被誘拐的孩子找到小說中

拒絕長大的叛逆之旅

拒絕長大的叛逆之旅

關鍵字：

瘋電影銀魂 THE FINAL賴賴宮脇千鶴導演

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

福原愛「啊～」餵食高帥男！

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

快訊／紐西蘭發生8.1極淺層地震

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

福原愛還原「過夜現場」不認出軌！　喊話江宏傑：夫妻共同面對

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面