瘋電影／銀魂 THE FINAL　最終回生死由大家票選決定

文／賴賴

瘋言瘋語：

第一次看銀魂就看最終回，這也算是緣分，雖然不知道原創漫畫的情節腳色關係，但是光是最終回的美術就值回票價，構圖生動色彩飽滿，而美術細膩得感覺得到作者對最終回的重視，精雕細琢的場景陳設美術，而電影是會令人笑出聲音來的白痴梗，看完會回家惡補過去沒看過的銀魂。

這部電影最大創意還是在於他非常聰明的抓住觀眾情緒，總是在情節緊湊急於想知道下情時，故意耍白癡式的拖時間，就是那種愛搞笑又耍白爛的橋段，一個結局PO有夠長，PO到彩蛋，果然還是以最白爛的方式給結尾了，實在是太好笑了，這片絕對是銀魂忠實讀者不能錯過的最終回，不過據他的忠實粉絲說，他沒有最終回，他想怎樣就怎樣，太好笑了。

放鬆心情爆笑喜劇，非常推薦懂銀魂的必看。



片 名：銀魂 THE FINAL

英文片名：Gintama the Very Final

類 型：動畫

上映日期：2021-02-26

片 長：01時44分

導 演：宮脇千鶴

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：薩摩亞商羚邦亞洲有限公司台灣分公司



劇情大綱

賭上武士之魂，最終的胡鬧開始了！

這次真的是最後（吧？）



地球毀滅進入倒數計時，曾是盟友的銀時、高杉、桂各懷想法全力奔走，但阻擋他們去路的是某個與他們擁有悲痛牽絆的人物，與曾引導銀時等人的恩師吉田松陽不同人格的~「虛」。



以星球的生命力「艾特納」能量誕生的魔人「虛」，在長久的歲月中輪迴重生，是不老不死的怪物。其中一度短暫顯現的人格是曾經開設松下村塾，引導幼年銀時等人的老師：吉田松陽…



為了輔助銀時等人，新八、神樂、真選組、歌舞伎町的人們，甚至連過往的勁敵都將參戰！逐漸巨大化的虛之力、賭上自我性命與之對峙的高杉及遍體鱗傷的銀時，最後看到的景象是…！究竟銀時是否能夠奪回一切…！



最終而最大的敵人~「虛」，其真面目究竟是…！？

▲萬事屋貓比人大隻。

▲劇情在描述童年時期的畫風有所改變。

▲阿銀終於贏來最終的勝利與最大的損失。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI