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瘋電影／騙騙愛上你　愛情騙子騙財騙愛

文／賴賴

▲▼騙騙愛上你。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

果然就是詐欺喜劇，純屬娛樂看完心情會很好，適合放假放鬆打發時間的作品，電影流暢好看，泰國還是有許多俊男美女，視覺節奏和劇情都很趣味，整體感是好看的，特別是視覺特別舒爽，導演取鏡和鏡位設計很講究。

泰國喜劇電影總是很有梗，經常有驚喜，而這部片以為會和日本信用詐欺師類似，結果完全不同的劇本，詐騙遇到討債銀行員，光這兩個腳色的安排衝突性就很足夠，最後壞人到底有沒有變好人，也不太重要了，反正兩人就戀愛了，好看。


片　　名：騙騙愛上你
英文片名：The Con-Heartist
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2021-01-29
片　　長：02時08分
導　　演：梅茲塔拉(Mez Tharatorn)
演　　員：納得克庫吉米亞(Nadech Kugimiya) 、 平采娜樂維瑟派布恩(Pimchanok Leuwisetpaiboon) 、 提頂瑪哈由踏納(Thiti Mahayotaruk) 、 凱塞利亞麥克托什(Kathaleeya McIntosh) 、 彭沙通中威拉(Pongsatorn Jongwilak)
國　　家：泰國
語　　言：泰語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

天真的伊娜是一名銀行員，在歷經前男友捲款，並與小三私奔後，過著負債累累的辛苦生活，一場因緣際會下，意外認識了一個外表帥氣卻十分狡猾的騙子，然而伊娜並沒有因此報警，反而決定雇用這名騙子，並對她的前男友展開報復行動，一場諜對諜的爆笑騙局，就此展開！

▲▼騙騙愛上你。（圖／yahoo）

▲這麼甜美的帥哥，竟然是花花詐騙公子。

▲▼騙騙愛上你。（圖／yahoo）

▲為了追討女主的借款，只能「以子之矛攻子之盾」。

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