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國道競速害死30歲機師！BMW駕駛身分曝光　是60歲科技董座

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲奧迪A3斷成2截，張姓駕駛慘死車內，現場還有華航機長熊玩偶。（圖／ETtoday資料圖）

記者崔子柔、黃宥寧／綜合報導

30歲張姓華航副機師2019年7月間駕車失控衝出國道一號重慶北路匝道護欄，撞進邊坡樹叢，車輛當場斷成兩截，人當場慘死，檢方事後發現他是因和一名BMW Z4駕駛競速釀禍，該駕駛身份也曝光，為桃園一家科技公司的董座馮育屏。

馮育屏依妨害公眾往來致人於死罪10日判處4年有期徒刑，張男父母另民事訴訟對馮求償1億780萬6355元，馮男接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，他真的很有誠意想和解，並3度寫信致歉，但未收到回應。

▲▼馮育屏。（圖／翻攝自臉書）

▲馮育屏當時時速一度超過200公里。（圖／翻攝自臉書）

馮育屏與張男素不相識，2人在國道一號南下路段時相遇競速，一內一外同時超越一輛半聯結車，馮育屏突然從內道秒切出外道，過程中也未打方向燈，張男發現車道遭斷，趕緊煞車閃避，仍不幸在重慶北路交流道附近失控衝出護欄撞樹慘死仍發生慘劇。

馮育屏受訪指出，他承認過失致死，也非常有誠意想和解，但對方父母拒絕和他協商，他更哽咽地說自己寫了3次信過去，卻始終未得回應，真的不知道還能怎麼做。

馮育屏堅稱自己當初沒有看見張男行駛在後，也沒有要競速的意思，對判決結果相當委屈，但「無論輕判重判，他都會面對都會想和解」，刑事判決將繼續上訴，張男父母則對他提起刑事附帶民事求償，共1億780萬6355元，包含喪葬費、扶養費及張父、張母各自求償精神撫慰金5000萬元。

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