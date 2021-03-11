好市多「最強神器」全台現蹤！大支霸王長1公里　網笑：9年用不完

▲好市多「最強神器」保鮮膜現蹤。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）



記者許力方／綜合報導

有民眾近日逛美式賣場好市多（Costco）時發現，被譽為「史上最強」的廚房神器保鮮膜重出江湖，許多婆媽等待許久一直買不到缺貨，心心念念著它，如今全台各地陸續出現數座「藍色小山」，粉絲看到紛紛直呼「超好用」、「1公里用到天荒地老」、「永遠用不完！」甚至有人笑說，「用到女兒生出來、嫁出去都還用不完。」

好市多自有品牌的保鮮膜分為兩種尺寸，大支的長度長達914.4公尺、寬30.48公分，約278.7平方公尺，超大容量讓許多家庭愛不釋手，不過因為它經常缺貨、貨源不穩定，粉絲都會上網求助，大嘆「一直找不到貨」、「去了好幾次都找不到，換貨了」、「量少，每次進貨就被掃光」、「這款現在要遇還遇不到！」

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▲▼霸王保鮮膜長近1公里，網友笑噴：用到女兒嫁人。（圖／翻攝「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書社團、好市多購物網）



近日各地民眾目擊，這款保鮮膜再度補貨上架，堆成一座座藍色小山，一入要價469元，粉絲又驚又喜，拍下照片上傳臉書社團大推，引發網友熱烈迴響，直呼「超好用」、「小支一支就用到山無稜、天地合」、「小支就用很久，大支不知何年了」、「超級好用一直缺貨」、「真的好用又划算！」也有人認為，這款霸王型的太大盒、不適合小家庭。

大票主顧一見傳奇神器重出江湖，紛紛開玩笑說「史上最強」、「要做成木乃伊也可以拿來用」、「前男友送我媽媽用的到現在還沒用完，我都嫁現任老公了」、「永遠用不完的保鮮膜」、「我用了9年還沒用完，櫃子裡還有一盒新的，我下半輩子應該都不用買保鮮膜了」、「家裡必買商品」、「世界無敵超級方便」、「我用4年多了怎麼都用不完啊！」

不過許多網友都提醒，這款保鮮膜材質是採用PVC，不建議使用於加熱，若與食物碰觸，容易把溶出的塑化劑一起吃下去。根據官方說明，這款保鮮膜耐熱溫度為82.2度，產地為美國，主成分是聚氯乙烯（PVC），微波時限用於專用餐具，且保鮮膜需與食物距離2.5公分，並在膜上開小洞以利蒸氣散出。

►年銷量超過420萬瓶，特價488