惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

▲鄰居家偷埋水管被抓包，男子吵架惱羞把鄰居4樓丟下，造成2死1傷慘劇。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸湖南省日前發生母子遭人殺害事件，當地一名郭姓男子因為房屋管線問題，長期與鄰居易姓女子有口角糾紛，雙方2020年9月再度發生爭執，他一怒之下竟把易女及其2位兒子從屋頂丟下，造成2死1重傷慘劇。當地法院一審判處郭男死刑，並要賠償受害家屬14萬3575元人民幣（約新台幣62.4萬元）。

根據大陸《新京報》報導，事件發生在湖南省邵陽白倉鎮，郭男2009年準備興建房子時，找了鄰居易女一家進行協商，雙方約定「兩家房屋相鄰的牆共用，兩家各出一半修地基及修牆的費用」，易女則要求「相關的費用，必須等他們家也修好房子後，才會支付」。

不料易女2015年修建房子時，發現4樓天花板會漏水，經過水電師傅到場檢查後，才發現是郭男當年建造房子時，將水管偷埋在靠近易女這一側的牆體內，她因此要求郭男必須先把漏水問題排除，才願意付先前的修牆費用共13270元人民幣（約新台幣5.7萬元）。

▲受害者照片。（圖／翻攝自微博）

郭男直到2020年9月才找人修繕易家的漏水問題，修繕好後再次向易女索討修牆費用，不料雙方一言不合再次發生激烈爭執，郭男大怒之下就把易女從4樓屋頂丟下，易女的10歲兒子聽見爭吵聲，帶著2歲表弟走上樓頂查看，也被郭男一起從4樓拋下，事件造成易女、2歲表弟死亡，易女10歲兒重傷癱瘓。

邵陽市法院一審法官認為，郭男因為與鄰居有財務糾紛，就使用暴力手段殺害他人生命，最終造成2人死亡、1人重傷，行為已經觸犯故意殺人罪，審酌後判處郭男死刑、剝奪政治權利終身，並要賠償受害家屬14萬3575元人民幣（約新台幣62.4萬元）。