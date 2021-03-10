　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

▲▼房間,公寓,鬼屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄰居家偷埋水管被抓包，男子吵架惱羞把鄰居4樓丟下，造成2死1傷慘劇。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸湖南省日前發生母子遭人殺害事件，當地一名郭姓男子因為房屋管線問題，長期與鄰居易姓女子有口角糾紛，雙方2020年9月再度發生爭執，他一怒之下竟把易女及其2位兒子從屋頂丟下，造成2死1重傷慘劇。當地法院一審判處郭男死刑，並要賠償受害家屬14萬3575元人民幣（約新台幣62.4萬元）。

根據大陸《新京報》報導，事件發生在湖南省邵陽白倉鎮，郭男2009年準備興建房子時，找了鄰居易女一家進行協商，雙方約定「兩家房屋相鄰的牆共用，兩家各出一半修地基及修牆的費用」，易女則要求「相關的費用，必須等他們家也修好房子後，才會支付」。

不料易女2015年修建房子時，發現4樓天花板會漏水，經過水電師傅到場檢查後，才發現是郭男當年建造房子時，將水管偷埋在靠近易女這一側的牆體內，她因此要求郭男必須先把漏水問題排除，才願意付先前的修牆費用共13270元人民幣（約新台幣5.7萬元）。

▲▼湖南男子因瑣事將鄰居一家三口扔下樓致兩死一傷，一審獲死刑 。（圖／翻攝自微博）

▲受害者照片。（圖／翻攝自微博）

郭男直到2020年9月才找人修繕易家的漏水問題，修繕好後再次向易女索討修牆費用，不料雙方一言不合再次發生激烈爭執，郭男大怒之下就把易女從4樓屋頂丟下，易女的10歲兒子聽見爭吵聲，帶著2歲表弟走上樓頂查看，也被郭男一起從4樓拋下，事件造成易女、2歲表弟死亡，易女10歲兒重傷癱瘓。

邵陽市法院一審法官認為，郭男因為與鄰居有財務糾紛，就使用暴力手段殺害他人生命，最終造成2人死亡、1人重傷，行為已經觸犯故意殺人罪，審酌後判處郭男死刑、剝奪政治權利終身，並要賠償受害家屬14萬3575元人民幣（約新台幣62.4萬元）。

ET快訊
輕微咳嗽…竟慘罹肺癌　醫嘆「她X光片都正常」：差一點來不及
王定宇神隱1天後發文！　網卻歪樓了
快訊／江宏傑爆拿「人質」挽回福原愛　華研怒提9點回應
中南半島「火點」衛星照曝！　網驚：台灣剉咧等
曾帶江宏傑去吃！福原愛最愛　家鄉麵館老闆說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

董娘PO文控「老公不回家」　害股價兩天暴跌19%…散戶傻眼狂罵

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

A股跌光今年以來漲幅　微博搜「股市」一度查無結果

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

董娘PO文控「老公不回家」　害股價兩天暴跌19%…散戶傻眼狂罵

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

A股跌光今年以來漲幅　微博搜「股市」一度查無結果

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

被煙囪包圍崩潰！大林蒲遷村「首創1坪換1坪」陳其邁親自溝通

洪秀柱：三立、民視對王定宇噤聲　NCC裝聾作啞

九太換洋將苦吞2連敗　JC戰象：我會越來越好

霸林爵先發4.2局好投　再見保送！富邦逆轉樂天二軍

1億6800萬孩童因疫情「一整年沒上學」　數百萬人恐永遠中輟

小S偕婆婆看秀不認輸「我全場最美」　加碼偷爆料：她耍心機

玩健身環瘦30公斤！「蘋果圓肚妹」瘦出11字腹肌　驚人對比照曝光

30歲母胎單身「老被發好人卡」！心理師曝2大特質＝情場劣勢

白色情人節彩妝、香水推薦！男友快幫女友把崔普閔人型立牌搬回家

沒嫁錯人！6個月寶寶突掉地上…許孟哲反應暖哭自責老婆

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

董娘PO文控老公不回家　害股價兩天暴跌19%

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

7人回前公司討薪！吃員餐反被要30萬

家中一週自燃40多次！　真相曝光超傻眼

兩岸關係緊張！　趙立堅曝真相

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱驚呆

陸製電動車展覽中失控！　「商場內倒車」多人受傷

更多熱門

相關新聞

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

河南一林姓男子大學畢業3年後，一直都沒找到工作，每日待在家，當個啃老族。他一次在自家陽台，竟發現鄰居的陽台被改造成一間浴室，當場色心大起，下秒竟趁著漂亮女鄰居在洗澡，他爬到了鄰居家的陽台外，站在了雨遮處，透過縫隙偷看對方洗澡，沒想到被女生發現，最後更被她一腳踢下了樓。

沒關爐火就出門！警報器大作鄰居急報警

沒關爐火就出門！警報器大作鄰居急報警

放任狗炸屎！住戶開大絕「1招奏效了」千人歪樓

放任狗炸屎！住戶開大絕「1招奏效了」千人歪樓

不怕罰！80翁到鄰居家吐痰

不怕罰！80翁到鄰居家吐痰

狗綁陽台偷溜　跑去鄰居家吃肉肉

狗綁陽台偷溜　跑去鄰居家吃肉肉

關鍵字：

鄰居

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面