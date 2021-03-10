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竹東逆子磚頭鋸子猛毆父親　獲輕判竟冷回「無聊」

▲▼羅明盛鋸子磚頭狂毆父親，二審獲得輕判，竟翻白眼冷回記者「無聊」。（圖／記者吳銘峯攝）

▲羅姓男子鋸子磚頭狂毆父親，二審獲得輕判，竟翻白眼冷回記者「無聊」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹東鎮羅姓男子，去年2月間與父親發生爭執，竟在3天內連續以磚塊、鐵製基柱與鋸子等凶器，瘋狂揮砍、丟擲父親，導致父親頭部被打爆且臉部留下多處刀疤。一審將他判刑4年2月，上訴二審後，高院10日減輕刑度，改判3年2月。但羅男態度囂張，記者詢問他是否向父親道歉，他竟2度冷回「無聊」。

判決指出，現年24歲的羅姓男子，在去年過年元宵節當晚，與父親發生爭執，當時他在家中就發狂抓起磚頭狂毆父親，父親頭部挫傷、頭皮撕裂傷、顱骨骨折、左手肘挫傷。不料過了2天，羅男再度與父親爭執，他不顧父親的友人也在家裡，再度發狂。

羅男這次抓狂更強料，先抓起鐵製鷹架伸降桿基座，丟擲父親背部，再持鋸子朝父親的臉部、頸部、上半身部位猛力揮砍，導致父親受有右臉頰深層撕裂傷、右頸深層撕裂傷、左胸傷口、左前臂撕裂傷口及右肩頰骨撕裂傷之傷害。在場的友人實在勸阻不了，趕緊抓起父親的電話報警，警方到場才將羅男制伏，父親送醫急救，雖然沒有生命危險，但臉上留下多處刀疤，幾乎毀容。

檢方對羅男聲押獲准，經過訊問後，檢方認為羅男有殺害父親的故意，因此依照「殺害直系血親尊親屬未遂罪」，提起公訴。一審法院審理後，改認定羅男僅有傷害父親的意思，因此依照2個「傷害直系血親尊親屬罪」，判刑4年2月。

案經上訴，高等法院二審審理後，認為羅男頗有悔意，因此減輕刑度，改判刑3年2月。但羅男對於獲得輕判，顯然不太在意，他還押時記者詢問他「有沒有後悔？」、「出獄會不會再犯？」、「有沒有對父親道歉？」他竟翻白眼，冷回「無聊」。記者再詢問「所以沒向父親道歉嗎？」他再度回「無聊」，步上囚車。

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