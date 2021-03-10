快訊／AZ疫苗努力朝一週後開打　陳時中1400記者會親自說明

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布因應新冠疫情於下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵台，正在檢驗封緘程序，衛福部長陳時中昨日表示，由於是首批疫苗檢驗會較為嚴格，可努力盼1週後能開打，相關內容預期將於會中說明。

針對AZ疫苗開打時程，國民黨立委洪孟楷昨（9）日於立法院施政總質詢時關切，AZ疫苗抵台後已近一週，但對於何時開打卻遲遲沒有下文。陳時中回應，由於是第一批疫苗，檢驗要嚴格一點。洪孟楷追問能否在一週內就開始施打疫苗？陳時中鬆口「可以努力看看」。

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台灣帛琉即將啟動旅遊泡泡，指揮中心正密集開會討論中，目前傳出有可能「完全不須居家檢疫」。發言人莊人祥表示，台灣跟帛琉都沒有疫情，的確是朝雙方都不需要居家檢疫的方式討論，但一切還是要談妥後才能公布，也將是記者會中關注焦點。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。