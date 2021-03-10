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人夫買房堅持登記妻名字　爸媽狂罵不孝「逼斷絕關係」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻9日在臉書PO文感嘆，當初老公決定買房時，堅持要登記在她的名下，險些與公公、婆婆斷絕關係，夫家人還打電話來飆罵這樣不孝順，後來公公過世，婆婆搬到家裡住，老公的另外兩名兄弟卻完全不管不顧，讓她心中有些不平衡，「如果沒有當初我跟先生堅持要買下這個房子，您現在住哪呢？」

▲▼客廳,落地窗,地毯,沙發。（圖／pixabay）

▲原PO的房子是自己和老公共同分擔買下的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，買房子的時候老公堅持要用她的名字登記，婆婆就逼公公、大伯打電話來威脅，說如果真的這樣做就是不孝順，但是房子的頭期款、貸款明明都是她與老公兩人共同分擔，夫家完全沒有出任何一毛錢，「公公還是聽從婆婆的話，堅持如果登記我的名字，就要（和老公）斷絕父子關係。」

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原PO接著說，如今公公過世了，婆婆身體不舒服，希望住在舒適、有電梯的房子，於是說出想要搬過來一起住，老公也沒有第二句話，馬上過去接人，「我先生對我很好，所以我完全尊重他，也認為孝順是做人應該的基本。」

▲▼骨質疏鬆,老人,骨折,獨居。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO與婆婆相處不睦，但還是願意將她接到家中照顧。

但一想到過去所受的委屈，原PO還是忍不住抱怨，婆婆有幫另外兩個兒子出錢買房，結果老了、病了，這兩個兒子跑得不見人影，只好來投靠當初指著狂罵不孝的二兒子和媳婦，「如果沒有當初我跟先生堅持要買下這個房子，您現在住哪呢？」

網友們看完原PO的抱怨文，紛紛留言勸她乾脆看開一點，「受過這樣的委屈，還讓婆婆在家養病，看得出來妳很善良」、「妳老公很幸福遇到妳，看在老公對妳好的份上，就原諒婆婆吧，一切都別計較了」。

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