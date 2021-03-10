18歲渣男拐騙甜美護理師　神鬼一招哄純純上床！榨乾百萬失聯

圖、文／鏡週刊

電影《神鬼交鋒》劇情真實上演。1名年僅18歲的黃姓男子，自稱26歲，並假冒部立桃園醫院醫師及中研院主管身分，透過交友軟體到處騙財騙色，得手至少百萬元。其中一名受害護理師報案，始知黃還是妨害性自主案的通緝犯，就連醫師袍也是在蝦皮網購而來。警方去年底將他逮捕到案，關進看守所，1個多月前獲釋，目前仍用同樣手法繼續行騙，行徑十分惡劣。

▲護理師純純（化名）被愛沖昏頭，陸續被18歲的假醫師騙走了上百萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

年僅18歲的男子黃立翔，自稱26歲，謊稱畢業於加拿大醫學院，並假冒醫師及中研院主管身分，透過交友軟體到處騙財騙色。人財兩失的女護理師純純（化名）損失百萬元後報案，才知道他的真實年齡，還意外發現他是妨害性自主案的通緝犯。

今年26歲、家住新北市的純純告訴本刊：「去年10月底，我透過交友軟體認識黃立翔，他自稱跟我同年，前陣子從衛福部立屏東醫院調到部立桃園醫院，是一名婦產科醫師，他的口才很好，很會說撩妹情話，我問他婦產科的醫療資訊，他也都能侃侃而談，讓我覺得他年輕有為，所以答應跟他交往。」

▲假冒醫師身分的黃立翔，實際年齡只有18歲。

「他真的把我榨乾了！」純純氣憤地表示，2人交往沒多久，黃立翔就露出真面目，先是謊稱因為所得稅少繳6千元，帳戶遭到凍結，請純純立刻匯6千元到他的帳戶，還說如果不幫忙，他會有生命危險。純純擔心男友安危，立刻匯款，之後黃食髓知味，時常藉故向她借錢。

純純被騙得團團轉，陸續借出20萬元，積蓄被榨乾，但黃仍不滿足，繼續向她借錢，甚至還上網找了低利率的貸款方案，請她幫忙。因為黃苦苦哀求，純純一時心軟，答應貸款108萬元，結果損失慘重。

純純說，去年12月底，黃立翔得知貸款核准，就佯稱帳戶被凍結，中研院法務單位要求他提供還款證明才能解凍，請純純提八十多萬元現金借他。

「當時我罹患肌腱炎、行動不便，出入都得坐輪椅，黃立翔還特別北上，推著輪椅帶我跑了好幾家銀行的ATM領錢，我後來給他一張金融卡讓他方便取款，沒想到不久之後，他就把我的電話封鎖，失去聯繫。」純純無奈地說。

一直被當冤大頭的純純，這才大夢初醒，為了討回損失的錢財，她花了好一番功夫破解黃立翔的Google帳戶密碼，希望找到蛛絲馬跡，當成提告證據，結果查看黃的網頁瀏覽紀錄，才發現他口中的醫療資訊及撩妹用的甜言蜜語，通通是從網路搜尋來的。

除此，純純也過濾黃立翔的臉書，循線聯繫上一位A小姐，得知黃是慣犯，自己並不是唯一的受害人。

年僅18歲的男子黃立翔，自稱26歲，謊稱畢業於加拿大醫學院，並假冒醫師及中研院主管身分，透過交友軟體到處騙財騙色。人財兩失的女護理師純純（化名）損失百萬元後報案，才知道他的真實年齡，還意外發現他是妨害性自主案的通緝犯。

今年26歲、家住新北市的純純告訴本刊：「去年10月底，我透過交友軟體認識黃立翔，他自稱跟我同年，前陣子從衛福部立屏東醫院調到部立桃園醫院，是1名婦產科醫師，他的口才很好，很會說撩妹情話，我問他婦產科的醫療資訊，他也都能侃侃而談，讓我覺得他年輕有為，所以答應跟他交往。」

為了進一步了解男友，純純上網搜尋，並透過朋友私下打聽，結果發現桃園醫院根本沒有黃立翔這名醫師。純純要求黃出示識別證，他也拿不出來，純純懷疑自己被欺騙，提出分手，沒想到黃又改口，說剛被調到中研院青山分院，擔任行政主任一職，負責研究新冠肺炎。

為取信純純，黃立翔還秀出一張蓋有「總統玉璽」及「青山分院」印章的在職證明，涉世未深的純純信以為真，事後才知道是黃偽造的，中研院也根本沒有青山分院。

不僅偽造在職證明，黃立翔還偽造健康報告。純純透露，交往後不久，黃便想跟她發生關係，但她覺得進展太快、不願意，結果黃竟然偽造2份健康報告，說他非常健康，也非常想要生孩子，最後將純純騙上床，被愛沖昏頭的她，便一步步踏入黃設下的騙局。



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