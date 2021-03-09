擺紅碗當街乞討...高雄乞丐差點被罰1.2萬！法官1原因判他免罰

▲陳男險些遭開罰1.2萬。（圖／示意圖，無關本案／達志影像）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名陳姓乞丐日前涉嫌在某路的人行道行乞，在警方勸導之後卻仍是於同一地乞討，因而被認定違反社會秩序維護法移送法辦，而其最高將會被處以3日以下之居留或1萬2千元之罰鍰。不過，高雄簡易庭審理後認為，陳男根本不知自己已經觸法，難認他是故意不聽勸阻而為之，因此裁定免罰。

判決指出，陳男於2月某日上午10時許在該處進行乞討，而警方見狀後，上前進行勸導，而陳男離開後，又於同日下午2時回到原地繼續進行行乞，而警方接獲檢舉後，將其帶回派出所調查、製作筆錄，陳男也被函送法院，並面臨最高3日以下之居留或1萬2千元的罰鍰。

陳男於法院審理時表示，「錢都是民眾心甘情願給我的，我是用紅色塑膠盒放置在公共場所，看有沒有人可以給我錢吃飯，我不清楚乞討是違反社會秩序維護法第82條第1 項第1 款之行為，經警方現場告知才清楚。」對此，法官考量，雖然陳男的行徑已經危害善良風俗，但因為情況並非緊急，也未造成任何民眾權益之損害。

此外，法官也認為，依規定應先經警察機關或警員以書面勸阻不聽後，陳男仍執意為之，始得依該規定相繩，但本案警方只於當日上午勸導一次，對於陳男是否真的了解自己的行徑已經觸法一事尚有疑義，且當時陳男被帶回派出所後，對於自己已經觸法一事，也表示不清楚，因此難認其有不聽勸阻，執意於公共場所乞討行為，因此裁定陳男免罰。