婆婆要求每月給1萬　人妻訴苦遭夫嗆：吃用我家憑什麼不給？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻8日在臉書「靠北婚姻2.0」PO文聲稱，公公過世之後，婆婆覺得自己要被3個小孩拋棄，於是要求子女一個月要給2萬元，媳婦也要給1萬元，她不願意，老公竟然回答，「妳嫁過來吃我家米、用我家水電、住我家，有什麼理由不給的嗎？」讓她又氣又無言。

▲原PO想和老公討論給婆婆生活費的事，卻遭嗆沒有理由拒絕。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

原PO提到，婚後公婆其實都挺好的，後來公公過世，婆婆心理狀況出了一點問題，老是覺得3個孩子要拋棄她，經過詳談之後，約定3名子女一個月要給2萬元生活費，媳婦每個月也要給1萬元，「我老公是挺孝順的兒子，他就說好，我無言，也不知道要怎麼跟老公溝通。」

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原PO抱怨，老公一直覺得她沒有理由拒絕，不論怎麼溝通，都只會得到一句，「妳嫁過來吃我家米、用我家水電、住我家，有什麼理由不給的嗎？」讓她覺得很生氣，「我要給我爸媽生活費，那老公不是也要給我爸媽？我爸媽把我養到這麼大，憑什麼我給我爸媽生活費，他給他媽媽生活費，我也要給婆婆生活費？」

對於原PO的問題，網友們看完文章之後，紛紛留言幫忙想辦法，「我的話會自己掏錢，以老婆的名義給這1萬元，也會跟老婆溝通，畢竟老人家生病了，真的沒必要計較這麼多」、「不然妳給婆婆1萬元，他也給妳爸媽1萬元，這樣就很公平了」。