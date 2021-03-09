霧峰機車擦撞貨車「滿地碎片」　20歲騎士搶救半小時不治

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區20歲郭姓男子9日凌晨零點多，騎車在福新路與乾溪東路路口時，和小貨車22歲陳姓駕駛擦撞，機車輪胎爆胎，地上全是車殼碎片，貨車板金凹陷，陳男沒受傷，郭男送往亞大搶救，但半小時宣告不治，肇事原因正由警方調查中。

▲霧峰20歲男子騎車深夜擦撞貨車死亡。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳姓貨車駕駛是大四學生，半工半讀，晚上負責回收油工作，收完油，去加油站加完油之後，行經福新路與乾溪東路路口時，突然被高速機車正面撞上，一切發生太突然，都來不及反應。